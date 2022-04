A Muso Duro su Rai Uno con Insinna: trama e quando va in onda

Flavio Insinna, volto da molto tempo del quiz preserale L’Eredità in onda su Rai1, sta per tornare sul piccolo schermo stavolta in qualità di attore. Il 56enne, famoso anche per l’interpretazione dell’indimenticabile capitano Flavio Anceschi in Don Matteo, sarà protagonista di un film tv molto atteso dal titolo A Muso Duro. Ecco di cosa tratterà lo sceneggiato e quando sarà trasmesso in tv.

A Muso Duro, Flavio Insinna nei panni di Antonio Maglio

A Muso Duro racconta la vita del dottor Antonio Maglio, interpretato appunto da Insinna. Si tratta di un personaggio importante in quanto a lui si deve l’intuizione di istituire dei giochi sportivi paralleli dedicati alle persone affette da disabilità, quelli che oggi sono noti come giochi paraolimpici. Maglio era un medico, uno studioso e dirigente dell’INAIL, l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.

Lo sceneggiato racconterà l’impegno e l’ostinazione del dottore nel dare vita, nel 1960, alla prima edizione dei giochi paraolimpici a Roma, nel contesto della XVII Olimpiade. In quell’occasione si riunirono per la prima volta quattrocento invalidi provenienti da tutto il mondo, da 23 paesi diversi, considerati per la prima volta in quanto atleti e non in quanto “disabili”. Dal video promozionale diffuso dai canali social Rai si può ascoltare Insinna nei panni di Maglio che pronuncia una frase che racchiude lo spirito combattivo e la lungimiranza del protagonista: “La parola ‘poveretti’ viene abolita, per sempre”.

A Muso Duro, nuovo film Rai: la data di messa in onda

Il film tv con Insinna nei panni del tenace dottor Maglio farà presto capolino sul piccolo schermo in una data di messa in onda speciale. A Muso Duro andrà in onda su Rai1 il prossimo 1 maggio 2022, giorno della festa dei lavoratori. La pellicola è diretta da Marco Pontecorvo, regista delle prime due stagioni di Nero a Metà. Nel cast, insieme a Insinna, figurano anche Claudia Vismara, Paola Minaccioni, Massimo Wertmuller e Luca Angeletti.

Per Flavio Insinna si tratta di un ritorno in grande stile davanti alla macchina da presa. Il suo ultimo ruolo al cinema risale al 2019 con il film Se Mi Vuoi Bene, mentre il suo ultimo impegno in televisione è molto recente. L’attore 56enne è infatti apparso in una puntata della tredicesima edizione di Don Matteo facendo un cameo vestendo panni del capitano Anceschi, ruolo di successo che ha abbandonato nel 2006 dopo 6 anni.