A La Vita in Diretta si parla di molestie e complimenti: il pubblico si divide

A La Vita in Diretta si parla di molestie e complimenti: pubblico in disaccordo con quanto dichiarato

A La Vita in Diretta, durante la puntata del 16 ottobre, si è discusso di molestie e complimenti. Tutto è partito dalla storia di Queralt Badalamenti una giovane attrice che ha ricevuto dei complimenti sulle sue gambe mentre viaggiava a bordo di un mezzo pubblico. Gli apprezzamenti non le sono piaciuti per niente e per questo la giovane ha deciso di denunciare quanto accaduto sui social ottenendo un gran successo. Il fattaccio accaduto a Queralt è stato condiviso da tantissime tantissime persone e tante donne si sono rivolte a lei per raccontarle episodi accaduti a loro molto simile al suo. Per questo motivo oggi a La Vita in Diretta si è parlato di molestie e complimenti. In studio c’erano alcuni ospiti tra cui Elia Fongaro, ex gieffino e modello italiano che è entrato sfilando tra gli applausi e i fischi del pubblico. L’argomento trattato suscita sempre grandi discussioni ma purtroppo alcune affermazioni che sono state detto a riguardo non sono piaciute al pubblico. Su Twitter, infatti, tantissime persone hanno espresso il loro disappunto puntando il dito contro gli ospiti rei, secondo loro, di aver trattato la tematica con troppa leggerezza.

Pubblico in ‘rivolta’ sui social: “Andiamo bene!”

I complimenti non richiesti, non desiderati, e fatti da persone sconosciute non fanno sempre piacere, anzi! Spesso causano grandi malumori sia nelle donne e anche negli uomini. “Chi siete voi per sminuire il suo senso di disagio nel sentirsi dire delle cose che non sono percepite come complimenti? A volte non sono solo le parole ma anche lo sguardo, l’atteggiamento. Vergognatevi”, ha scritto qualcuno visibilmente alterato; “Quindi secondo i sommi ospiti di #lavitaindiretta se per strada mi dicono che ho delle belle cosce devo arrossire, abbassare la testa e andar via zitta. ‘È un complimento!’ andiamo bene”, ha chiosato un’altra utente. Di commenti così Twitter ne è pieno segno che le parole degli ospiti non sono proprio piaciute. Il pubblico si è quindi diviso.

La Vita in Diretta, Elia Fongaro: “Un complimento fa piacere”

Ma che cosa hanno detto le persone in studio per essere così criticate? Beh, hanno dichiarato che i complimenti non sempre possono essere additate come molestie ed hanno anche velatamente accusato Queralt di aver ‘ingigantito’ un pochettino quello che le è accaduto. Anche Elia Fongaro si è trovato d’accordo con gli altri ospiti presenti asserendo che un complimento molto spesso fa piacere, precisando però che l’importante è che non si vada oltre e non ci si ritrovi ad affrontare situazioni spiacevoli.