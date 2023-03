Assunta è tornata a C’è posta per te per riprovare a ricucire con Emanuela, la figlia: ecco come è andata a finire

Assunta, madre di Emanuela, è tornata negli studi di C’è posta per te per tentare nuovamente di ricucire il legame con la figlia, che di lei non ne vuole più sapere. La mamma era stata protagonista del people show lo scorso febbraio. E in quel frangente non era finita bene in quanto la busta restò chiusa. La storia delle due donne non è delle più facili: Assunta non ha cresciuto Emanuela, lasciandola alla nonna. La figlia non l’ha perdonata. La prima volta che vide mamma aveva 11 anni.

“Lei parlava male di nonna quando la vidi, ora quando vedo mia mamma mi scanso”, aveva detto Emanuela a febbraio prima di mettere una pietra sopra alla vicenda. Tuttavia Assunta non ha mollato e rieccola nel people show di Canale Cinque. Non appena è iniziato il nuovo confronto con Emanuela, Maria De Filippi ha fatto portare nello studio un tavolino, con sopra una moca di caffè e delle tazzine. Una ne pensa e cento ne fa quel diavolaccio di Queen Mary (inutile dire che sui social il gesto è stato commentato in ogni modo).

“Il tavolino perché nasce? Perché è come se mamma ti dicesse che non sei obbligata ad abbracciarla, ma solo a conoscerli, davanti a un caffè, poi si vedrà“, ha spiegato Maria. Emanuela inizialmente non ne ha voluto sapere ed ha pure rimarcato che la bevanda non è di suo gradimento. “Io il caffè non lo prendo perché non mi piace”, ha chiosato. La De Filippi non si è lasciata sorprendere: “Vuoi dell’acqua, una coca?”. Emanuela si è poi rifatta seria: “Non rispetta ciò che io dico, altrimenti non mi avrebbe richiamato”. “Manco fossi il Papa”, la stoccata della conduttrice.

Alla fine, però, la figlia ha ceduto: “Vabbè, ora mi trovo qui e forse è l’occasione giusta per prendere il caffè. L’importante è che non si illuda”. Emanuela ha però spiegato che avrebbe aperto la busta a patto che si sarebbe seduta al tavolino con la madre fuori dal programma. Richiesta prontamente accolta. Ecco quindi che la busta si è aperta. Nessun bacio, nessun abbraccio con la madre. Solo uno sguardo glaciale. Unica nota positiva è che mamma e figlia hanno lasciato lo studio dalla stessa parte. Chissà come è andato poi il dialogo davanti al caffè. Anzi, alla coca cola.

Resta memorabile la trovata di Maria di far apparire di punto in bianco il tavolino con il caffè. Come si diceva, Queen Mary una ne pensa e cento le fa!