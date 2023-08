92 euro per vedere Enrico Brignano: polemica, Flora Canto sbotta

92 euro per assistere a uno spettacolo di Enrico Brignano al Teatro Verdi di Firenze, in prima fila, sono troppi? La questione l’ha posta, in modo polemico, un utente, scatenando la reazione della moglie del comico, Flora Canto. Nelle scorse ore l’attore ha pubblicato un post su Instagram, lamentandosi dei disservizi e dei ritardi della compagnia aerea Ita che lo stava portando a Bari, dove si è esibito in serata. Un follower, adocchiato il mugugno di Brignano, ne ha scritto uno a sua volta, riguardante appunto il prezzo del biglietto per vedere lo spettacolo dell’artista intitolato “Ma… Diamoci del tu!”.

Flora Canto difende il marito

“Per te è comunque facile, visti i 92 euro di biglietto al Teatro Verdi di Firenze”, ha digitato l’utente, in aperta polemica con il tariffario dello spettacolo. La Canto ha notato il commento ed ha sbottato: “Visto il tuo livello intellettivo, ti consiglio di andare a vedere altri artisti”. In difesa del comico sono giunti altri fan che hanno sostenuto che la persona della lamentala ha lanciato una polemica sterile, affermando che anche altri spettacoli, ad esempio gli eventi sportivi o concerti di cantanti big, costano quelle cifre. “Se non ti piacciono non ci vai”, la conclusione di molti, rimarcando che nessuno obbliga nessuno ad assistere ad uno show.

Va inoltre sottolineato che l’utente in questione si è soffermato sul biglietto più costoso disponibile, visto che per vedere “Ma… Diamoci del tu!” i ticket partono circa da un costo di 40 euro. Vada sé che se un fan vuole mettersi in prima fila in platea deve sborsare di più.

Enrico Brignano e Flora Canto, un amore lungo nove anni

Il comico e la conduttrice si sono incontrati nove anni fa. Fu allora che scoccò la scintilla d’amore, diventata poi fuoco. Da quasi un decennio sono inseparabili. La relazione sentimentale, lo scorso anno, è stata coronata con il matrimonio, innanzi a circa 150 invitati, tra cui Tosca D’Aquino, che è stata la testimone di nozze della sposa.

Il sindaco di Ladispoli ha officiato il rito sotto a un arco di fiori e quattro violiniste. Brignano e Flora Canto, prima di sposarsi, hanno avuto due figli: Martina, nata a febbraio 2017, e Niccolò, venuto alla luce a luglio 2021.