48 anni per Ambra Angiolini, la dedica “in codice” della figlia

Il 22 aprile 2025 Ambra Angiolini festeggia 48 anni e, per l’occasione, la figlia Jolanda ha condiviso su Instagram una storia molto dolce, accompagnata da una dedica speciale che, però, in pochi hanno compreso. Infatti, la diciannovenne ha scritto un messaggio quasi in codice riguardante il numero 8. Cosa significa? Cerchiamo di capirlo.

La dedica speciale di Jolanda Renga

Nel giorno del compleanno di Ambra Angiolini, la figlia Jolanda Renga ha voluto farle gli auguri in modo speciale. Sui social, ha pubblicato una foto insieme alla mamma, ormai 48enne, durante uno dei loro viaggi in giro per il mondo e poi un’altra immagine più piccola che ritrae la sorpresa fatta a mezzanotte: una torta con le candeline. La dedica che ha incuriosito i fan dell’attrice è stata: “Il tuo compleanno preferito di quelli con l’8“. Ma cosa significa questa frase?

Il significato della frase (ipotesi)

Non sappiamo con esattezza cosa volesse intendere Jolanda con la frase in codice rivolta alla mamma, ma sono molti i fan a scommettere che abbia voluto fare riferimento ad un momento particolare per Ambra Angiolini: il fatto che anche la figlia sia ormai diventata maggiorenne. Senza dubbio un traguardo importante, che, però, ha segnato un passaggio fondamentale nella vita della ragazza, ma anche nella vita dei suoi genitori: il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Dunque, la frase è sì un messaggio di affetto, ma allo stesso tempo ironico nei confronti della mamma. Un altro momento speciale per madre e figlia, che condividono un rapporto unico, capace di andare oltre il tempo.

Il rapporto mamma e figlia

Ambra Angiolini e la figlia Jolanda Renga hanno un legame unico che molte volte è stato oggetto di gossip, vista la notorietà dell’attrice. Tuttavia, nel corso degli anni le due non hanno mai perso occasione di farsi vedere unite e l’una a fianco dell’altra. Nonostante entrambi i genitori siano volti conosciuti nel mondo dello spettacolo e della musica, i due hanno sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla vita privata, tutelando in ogni modo i figli, tra cui Jolanda.

Per Ambra la figlia è un’amica, confidente, consigliera. Una ragazza determinata, intraprendente con tanti progetti da realizzare e una capacità di distinguere il bene dal male. Matura e intelligente tanto da rispondere a chi, qualche tempo fa, l’aveva presa di mira sui social per la sua bellezza.

Nessun messaggio di auguri da parte di Francesco Renga

Almeno per il momento, Francesco Renga non ha condiviso sui social gli auguri per l’ex compagna Ambra. È probabile che il cantante lo abbia fatto in privato, considerando la confidenza e il rapporto di stima e affetto che i due hanno costruito dopo la separazione e continuano a mantenere nel corso del tempo.