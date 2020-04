Beautiful attori morti: 3 grandi interpreti che non ci sono più

Attori e personaggi: chi è morto a Beautiful

Da oltre trent’anni Beautiful fa compagnia ai telespettatori di mezzo mondo. La soap – il cui nome originale è The Bold and The Beautiful (ovvero Belli e Audaci) – è arrivata sulla tv americana nel 1987 mentre in Italia ha fatto il suo debutto nel 1990. Prima su Rai 2 e poi dal 1994 regolarmente in onda su Canale 5. In questo enorme lasso di tempo sono stati tanti gli attori che hanno animato le vicende della Forrester Creations, lasciando il segno con le loro interpretazioni. Negli ultimi anni, però, alcuni interpreti sono venuti a mancare ma – per una scelta degli sceneggiatori – i loro personaggi nella soap opera sono rimasti in vita. Scopri di chi stiamo parlando su Gossipetv!

Darlene Conley: la prima indimenticabile Sally Spectra di Beautiful

Sally Spectra è stata tra i personaggi più amati, divertenti e discussi della storia di Beautiful. Ovviamente non stiamo parlando della sua omonima – la stilista attualmente protagonista, che ha avuto prima una storia con Thomas Forrester e poi con Wyatt Spencer – bensì della fondatrice della Spectra Fashion. A prestarle il volto dal 1988 al 2006 è stata Darlene Conley, attrice americana che, prima di approdare al piccolo schermo, ha lavorato per grandi registi come Hitchcock che l’ha voluta nel film Gli uccelli. Darlene è scomparsa nel 2007, all’età di 73 anni per colpa di un tumore allo stomaco. Gli sceneggiatori di Beautiful non hanno fatto morire il personaggio di Sally: attualmente, come raccontato dalla nipote, la donna si sta godendo la pensione su un’isola lontana.

Joseph Mascolo, Massimo Marone: il padre biologico di Ridge Forrester

Joseph Mascolo e il suo personaggio Massimo Marone hanno cambiato la storia di Beautiful. Nei primi anni Duemila è venuto a galla che Ridge Forrester, protagonista della soap opera, non è figlio di Eric bensì di Massimo, amore di gioventù di Stephanie. Mascolo ha indossato i panni del magnate per pochi anni: dal 2001 al 2006. Joe ha avuto una lunga carriera, divisa tra cinema e tv. È scomparso nel 2016, all’età di 87 anni per via dell’Alzheimer, malattia che ha condizionato pesantemente l’ultimo periodo della sua vita. Nelle trame di Beautiful il personaggio di Massimo Marone è stato menzionato, per l’ultima volta, nel 2018. Parlando con Liam e Wyatt Ridge ha ammesso di non sapere dove si trova l’uomo e che non è un suo problema. Lo stilista non ha infatti mai voluto un rapporto con il padre biologico.

Joseph Campanella era l’avvocato Jonathan Young

Joseph Campanella ha indossato i panni dell’avvocato Jonathan Young dal 1996 al 2005. È stato per anni il legale dei Forrester. Nella soap era molto amico di Stephanie. Campanella – attore e doppiatore di origini siciliane – è venuto a mancare nel 2018, all’età di 94 anni, per complicazioni dovuti al morbo di Parkinson.