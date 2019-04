25 aprile in tv: film, fiction e programmi in onda oggi

25 aprile 2019, programmazione Rai: cosa va in onda in tv

Se siete curiosi di scoprire quali cambiamenti verranno apportati da Rai e Mediaset alla programmazione tv del 25 aprile 2019, bene, siete capitati nel posto giusto. Concentrandoci prima sui programmi Rai, durante la mattina e il primo pomeriggio poche saranno le modifiche apportate al palinsesto. Su Rai 1, come ogni giorno, andrà in onda Uno mattina e Storie Italiane. Il programma di Eleonora Daniele, però, alle ore 10:50 cederà la linea alla Cerimonia Celebrativa del 74°anniversario della liberazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 12:10 ci sarà una puntata de La prova del cuoco e a seguire, nel pomeriggio, La Vita in Diretta e L’Eredità non salteranno la programmazione. Stessa cosa vale per Rai 2 e Rai 3. I Fatti Vostri e Detto Fatto restano al solito orario, così come Agorà e Mi manda Rai Tre.

Programmazione Mediaset 25 aprile 2019: cosa va in onda in tv

Niente sospensioni a Mediaset per il 25 aprile neanche per le fiction e i programmi pomeridiani più seguiti sulla rete. Come ogni giorno, infatti, andranno in onda Lo sportello di Forum su Rete4 e Uomini e Donne su Canale 5. Nessuna interruzione della programmazione, come anticipato, nemmeno per quanto riguarda le fiction. Una vita e Il Segreto rimangono infatti invariati. Anche Barbara d’Urso non si ferma per la Festa della Liberazione. Pomeriggio 5, così come il day time di Amici e quello del Grande Fratello, rispetteranno i soliti orari di messa in onda.

25 aprile 2019: film e programmi tv in prima serata

Per quanto riguarda la prima serata di giovedì 25 aprile, i telespettatori avranno ampia scelta. Su Rai 1 verrà trasmessa la Coppa Italia: Tim Cup 2018/2019 Atalanta Fiorentina (la semifinale di ritorno). Su Rai 2, invece, andrà in onda il film Il fidanzato di mia sorella e su Rai 3 A raccontare comincia Tu (il nuovo programma di Raffaella Carrà). Per quanto riguarda le reti Mediaset, in fine, questa sarà la programmazione: su Rete 4 il fim Exodus, su Canale 5 Un amore così grande (il docu-film de Il Volo) e su Italia Uno Colorado.