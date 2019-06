Festa della Repubblica in tv: film e programmi in onda il 2 giugno 2019

Domenica 2 Giugno 2019 in tv: film e programmi sulla Rai

Il 2 giugno 2019, giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica in Italia, la programmazione tv solitamente cambia. Ogni anno si festeggia questo importante evento e le reti televisive decidono di cambiare i palinsesti per i telespettatori. Per quanto riguarda Rai Uno la giornata inizia con il programma di attualità A Sua immagine alle ore 6.00. Subito dopo va in onda l’ultima puntata di Unomattina in famiglia e a seguire il Tg1 L.IS. In onore di questa festività, Rai Uno sceglie di trasmettere 2 giugno 2019 – Festa della Repubblica, seguito da A Sua immagine. La mattinata prosegue con Santa Messa, alle ore 11.30, dalla Chiesa Madre di San Cataldo a Caltanissetta, subito dopo vanno in onda Recita Regina Coeli e Linea Verde. Nel primo pomeriggio c’è l’ultima puntata speciale di Domenica In, ovvero Il meglio di Domenica In. Alle 15.55 inizia I migliori dei Migliori anni. Il 2 giugno vanno in onda le ultime puntate di L’eredità e Che tempo che fa.

Su Rai Due il 2 giugno in tv inizia alle ore 9.00 con il programma Sulla via di Damasco, seguito da Tg2 – Dossier, Chesapeake Shores, Rai Tg Sport – Giorno e l’ultima puntata di Mezzogiorno in famiglia. La giornata prosegue con Tg2 Motori, Viaggio nell’Italia e Ciclismo Giro d’Italia: Giro in diretta: Verona – Cronometro individuale nel primo pomeriggio. Alle ore 16.15 viene trasmesso Giro dell’arrivo, seguito da Processo alla tappa, Tg2 L.I.S., NCSI New Orleans, NCIS Los Angeles e NCIS. Infine, in prima serata vanno in onda gli ultimi episodi della serie F.B.I.

La mattinata su Rai Tre prende inizio alle ore 6.00 con Rai News 24 e a seguire vanno in onda Sembra ieri, Concerto straordinario per la canonizzazione di Paolo VI, Domenica geo, Di là del fiume e tra gli alberi, Tg 3 – Fuori linea, Meteo 3, Quante storie, Tg3 L.I.S. e Ritratti. Nel primo pomeriggio viene trasmesso 1/2 in più. A seguire, alle ore 15.40, La grande storia e a seguire Kilimangiaro Colection, Meteo 3, Blob. In prima serata va in onda Calcio Campionato italiano Serie B: Finale Play Off.

Cosa va in onda il 2 Giugno in tv: film e programmi sulle reti Mediaset

Per quanto riguarda la Mediaset, su Rete 4 la giornata inizia alle ore 7.35 con Media Shopping. La mattinata prosegue con Ieri e Oggi in Tv Special, Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo, Amore pensaci tu, Santa Messa, I viaggi del cuore e il telefilm Colombo. Nel primo pomeriggio va in onda il film Milangro, seguito poi dal film Duello a Bitter Ridge alle ore 16.45. Come sempre, Rete 4 trasmette una nuova puntata di Tempesta d’amore. Nel presale va in onda Stasera Italia Weekend e in prima serata il film Pensavo fosse amore… invece era un calesse.

Su Canale 5 vediamo alle ore 6.00 Prima pagina, seguito da Vernice Week, X – Style, Ciak Junior, Media Shopping e Documenti. Come ogni domenica, terranno compagnia ai telespettatori Le storie di Melaverde, Melaverde e L’arca di Noè. Nel primo pomeriggio non vanno, invece, in onda le soap Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Prende il loro posto la fiction L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo. Alle 17.20 Canale 5 trasmette la puntata speciale Domenica Rewind, che ripercorre le ospitate di Barbara d’Urso a Domenica Live. Non perdono il loro posto Caduta Libera! e Paperissima Sprint. Stesso discorso vale per la fiction New Amsterdam, di cui vanno in onda gli ultimi episodi.

Il cartone Tom & Jerry fa partire il 2 giugno in tv su Italia 1. Subito dopo va in onda il film Scooby-Doo e il lupo mannaro riluttante. Non mancano nella programmazione Futurama, Una mamma per amica e Sport Mediaset XXL. Il pomeriggio prende inizio con il filmLand of the Lost, seguito dalla pellicola Dolf e la crociata dei bambini. Alle ore 17.30 va in onda una puntata di Mr. Bean e a seguire vi sono Sport Mediaset, CSI New York, CSI- Scena del crimine. In prima serata viene trasmesso il film Una notte da leoni.

Programmazione del 2 Giugno 2019: tutti gli altri canali

Come sempre non manca l’appuntamento, in prima serata su La 7, con Non è l’Arena di Massimo Giletti, mentre su Iris va in onda il film Femme Fatale. Su Nove va in onda Cucine di incubo e su Real Time Dr. Pimple Popper: La dottoressa schiacciabrufoli, fino alle ore 5.10 del giorno dopo. Infine, su La 5 va in onda il film Scrivimi una canzone con Drew Barrymore, Hugh Grant e Brad Garrett.