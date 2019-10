1995 La Serie si farà? Le ultime anticipazioni sulla nuova stagione

1995 La Serie ci sarà? Le ultime anticipazioni sulla fortunata trilogia Sky rivelano il futuro della serie

Si farà 1995 La Serie? Leonardo Notte, Veronica Castello e Pietro Bosco avranno un futuro? Le anticipazioni sulla serie tv Sky non sorridono a chi vorrebbe saperne di più, a chi non è pronto a rinunciare alle nuove avventure di Notte e di Di Pietro. L’avventura è cominciata nel 2015 quando è stata mandata in onda, sui canali Sky, 1992 La Serie, l’inizio della trilogia. Da quel momento sono diventati tutti pazzi per Antonio Di Pietro e la sua battaglia contro le tangenti. Una storia che gli italiani conoscono bene, visto che è tutto successo davvero negli stessi anni che hanno dato il nome alle diverse stagioni. Sarà perché vedere rappresentata una storia vera è interessante, sarà perché la serie è stata studiata, scritta e realizzata benissimo, fatto sta che ha avuto un grande successo.

Si farà 1995 La Serie? La trilogia si è conclusa con 1994: il destino della serie tv

Il 2017 è stato l’anno della seconda stagione, denominata 1993, e quest’anno abbiamo visto gli episodi di 1994. Sapevamo già che questa sarebbe stata l’ultima stagione e che si sarebbe chiusa la trilogia. Al momento infatti le anticipazioni confermano che 1995 La Serie non si farà: non ci sarà un seguito di 1994, anche perché già nell’ultimo episodio vedremo qualcosa del futuro. Nell’ottavo episodio infatti verremo catapultati direttamente nel 2011 e oltre a vedere cosa è successo nella politica italiana, scopriremo anche il destino dei tre protagonisti della serie. Scoprendo dunque come proseguiranno le loro vite, vediamo difficile che si decida di realizzare una serie su Pietro, Veronica e Leonardo. Ma mai dire mai. Uno spin-off, per esempio, oppure una nuova trilogia su un nuovo periodo storico italiano.

La serie 1995 non si farà: arriverà presto una nuova trilogia?

Le anticipazioni di Sky sull’ultimo episodio di 1994 rivelano: “È stato uno spettacolo affascinante, ma ora è tempo che il sipario cali. Questa volta per sempre”. Da queste parole è chiaro che non ci sarà la serie 1995… E se invece il salto temporale nel 2011 annunciasse una nuova serie, magari proprio sugli anni Duemila? Al momento sono solo supposizioni, o meglio speranze. Per ulteriori anticipazioni sulla serie tv bisognerà aspettare: al momento non è previsto un seguito.