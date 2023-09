10 vip con cui le donne tradirebbero: chi ha vinto, Bova giù dal podio

Quali sono i personaggi noti che stuzzicano maggiormente la platea femminile italiana? A rispondere alla domanda e a stilare una classifica degli uomini più desiderati ci ha pensato il portale Incontri-ExtraConiugali.com dopo aver svolto un sondaggio su un campione di 2 mila donne di età compresa tra i 24 ed i 50 anni.

I volti più desiderati dalle donne italiane: la top ten e i livelli di consenso

Il test è stato svolto di recente, più precisamente dall’1 al 5 settembre 2023. All’ultimo posto della top ten troviamo il tenebroso e fascino attore Alessandro Preziosi che ha raccolto il consenso del 58% delle donne interpellate. Nono posto per l’aitante blogger e modello Mariano Di Vaio (60% di consenso). Quindi ecco il cantante Filippo Neviani, in arte Nek (63%). Settima piazza per Fabio Cannavaro (65%), l’ex capitano della nazionale azzurra che nel 2006 ha conquistato lo storico Mondiale in Germania.

Sesta posizione per il cantante milanese Biagio Antonacci (69%). Un posto più avanti e a sorpresa non sul podio ecco spuntare Raoul Bova (70%). Medaglia di legno per il danzatore Roberto Bolle (80%), il cui fisico scultoreo e il cui viso angelico intrigano non poco il pubblico ‘rosa’ del Bel Paese.

Rullo di tamburi per il podio: al terzo posto spetta a Rudy El Kholti (82%), eletto Mister Italia nella finale nazionale tenutasi a Lignano Sabbiadoro nei mesi scorsi. Medaglia d’argento per colui che abbina la cultura ‘alta’ e la mascolinità, vale a dire il conduttore e divulgatore Alberto Angela (85%), figlio del compianto Piero.

Al primo posto spicca la figura di Luca Argentero (87%). L’ascesa dell’attore negli anni è stata vertiginosa. La popolarità raggiunta grazie al Grande Fratello l’ha trasformata in oro, divenendo uno degli interpreti più amati e ricercati d’Italia. Un ulteriore salto lo ha fatto interpretando il protagonista di Doc – Nelle tue mani, fiction di Rai Uno che ha raggiunto milioni di utenti.

Di seguito il riepilogo della classica stilata da Incontri-ExtraConiugali.com: