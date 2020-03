Il Coronavirus ferma James Bond: rinviata l’uscita del nuovo film No time to die

Brutte notizie per i fan di 007. A causa dell’emergenza Coronavirus, il nuovo film sulle avventure di James Bond – intitolato No time to die – è stato rinviato. La pellicola doveva uscire il 9 aprile ma visto che il Covid-19 sta prendendo piede in tutta Europa i produttori hanno pensato di slittare la data d’uscita in autunno. Il lungometraggio uscirà in Italia e negli altri paesi europei il prossimo 12 novembre mentre negli Stati Uniti non arriverà prima del 25 novembre. La decisione è stata presa da MGM, Universal e i produttori di Bond, Michael G Wilson e Barbara Broccoli, dopo un’attenta valutazione e analisi del mercato globale.

No time to die: il nuovo film di James Bond è stato girato in parte in Italia

Il nuovo film di James Bond – con protagonista Daniel Craig – è stato girato in parte in Italia, più precisamente tra la Puglia e la Basilicata. Ma altre scene del film sono state ambientate in Giamaica (dove Craig è stato vittima di un infortunio), Norvegia e in Inghilterra. Questa la sinossi ufficiale: Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Chi sono gli attori di No time to die, il nuovo film dell’agente segreto

Oltre a Daniel Craig, nel nuovo film di James Bond troviamo anche: Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Ralph Fiennes, Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.