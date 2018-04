Stefano De Martino torna ad Amici: ci sono anche Emma e Fedez

Amici 2018 Serale: Stefano De Martino ritorna a ballare da Maria De Filippi

Nella quarta puntata di Amici 2018 Serale tra gli ospiti c’è anche Stefano De Martino. Il danzatore ritorna a ballare da Maria De Filippi dopo che per lui si è recentemente conclusa l’esperienza da inviato de L’Isola dei Famosi. Per tale impegno, De Martino aveva lasciato momentaneamente il programma di Canale5 lo scorso dicembre 2017 volando in Honduras nei primi giorni di gennaio 2018. Già in passato arruolato nel corpo di ballo della trasmissione, ora De Martino torna negli studi romani di Mediaset per esibirsi dopo un periodo di assenza dal fortunato show di Mediaset. Del resto, sono passati circa 10 anni dalla sua prima esperienza nel famoso talent. Come ancora oggi in molti ricordano, infatti, il ballerino fu concorrente nell’edizione 2009-2010 ma arrivò soltanto quinto, non riuscendo ad accedere alla finalissima di quell’anno.

Stefano De Martino torna ad Amici: tra gli ospiti c’è Emma

L’altra notizia è che nel quarto Serale di sabato 28 aprile 2018 Stefano De Martino torna sì ad Amici ma nella stessa serata in cui tra gli ospiti c’è anche Emma, la sua ex fidanzata. I due si sono lasciati nel 2012, anno in cui i media parlarono abbondantemente della rottura tra il ballerino e la cantante. Ballerino che in quel periodo trovò anche un nuovo amore in Belén Rodriguez, oggi sua ex moglie dopo un matrimonio finito male da cui è nato il loro figlio, Santiago. Belén che in studio ad Amici c’è già stata la scorsa settimana, quando la showgirl si è esibita in un ballo scatenato insieme a Maradona.

Amici 17 Serale: sabato dalla De Filippi c’è anche Fedez

Stefano De Martino torna ad Amici, ma sabato in prima serata su Canale5 è atteso anche un altro ritorno. Pure Fedez, infatti, torna da Maria De Filippi in qualità di ospite in studio. Dopo la notizia della nascita del primo figlio, Leone, in questo periodo il rapper si sta dedicando al nuovo singolo estivo dal titolo “Italiana”, canzone interpretata insieme a J-Ax e in uscita dal prossimo 4 maggio 2018.