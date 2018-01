Olivia Nova: è morta a 20 anni l’attrice a luci rosse

Com’è morta Olivia Nova e chi era l’attrice a luci rosse

Lutto nel mondo del cinema a luci rosse: è morta Olivia Nova. L’attrice inglese è deceduta a Las Vegas per cause ancora da chiarire: aveva appena venti anni. Il corpo è stato trovato il 7 gennaio, come reso noto dalla sua agenzia LA Direct Models. “Sebbene fosse rappresentata da noi solo da pochi mesi, Olivia si è fatta conoscere come una ragazza dolce e gentile. Siamo oltremodo scioccati, è stata una cosa inaspettata. Riposa in pace, dolce angelo“, ha scritto l’agenzia in una nota diramata alla stampa. Olivia si trovava negli Stati Uniti da sola: aveva inspiegabilmente deciso di trascorrere le feste natalizie senza alcuna compagnia. Da un anno la Nova era entrata in questo mondo. Il primo film bollente lo aveva infatti girato a marzo 2017. Oltre al cinema, la star sperava di laurearsi al più presto.

Olivia è la quarta attrice a luci rosse morta nel giro di pochi mesi

La morte di Olivia Nova sconvolge il mondo a luci rosse non solo per la giovane età e le circostanze misteriose ma pure perché è la quarta attrice che scompare nel giro di pochi mesi. Lo scorso 6 dicembre si è suicidata a soli 23 anni August Ames: pare che la ragazza si sia tolta la vita a causa di una forte depressione scaturita da problemi di cyberbullismo. Il 15 dicembre è stata invece trovata morta nel suo appartamento Yuri Luv, deceduta a causa di un’overdose di farmaci de droghe. A novembre è morta nel sonno la trentacinquenne Shyla Stylez, attiva da tempo in questo mondo, più precisamente dal 2000.