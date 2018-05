By

Nina Moric: è davvero finita con Luigi Favoloso? Le ultime dichiarazioni della showgirl

Con la sua partecipazione al Grande Fratello Luigi Favoloso ha inevitabilmente riacceso i riflettori su di lui e sulla sua relazione con Nina Moric. Con la modella croata infatti il concorrente del GF è stato fidanzato per ben 4 anni anche se, stando a quanto dichiarato da lui stesso nella Casa, non sempre le cose tra lui e Nina sono state rose e fiori. L’avvicinamento a Patrizia Bonetti e i dubbi di Favoloso, inoltre, avrebbero poi spinto la Moric a fare un passo indietro e ad affermare, sui social e ai giornali, di essere intenzionata a chiudere con il gieffino per sempre. Le ultime dichiarazioni rilasciate al settimanale Oggi, tuttavia, questa tesi sembrerebbero adesso ribaltarla. Nina Moric ha perdonato Luigi Favoloso?

Nina Moric dichiara: è finita con Favoloso? “Vederemo. Non so”

Interpellata dal giornale Nina Moric ha ribadito di non stare vedendo o frequentando alcun uomo al momento. “Non ho nessuna nuova relazione” ha infatti dichiarato l’ex di Fabrizio Corona “In questo momento la priorità è il rapporto con mio figlio Carlos.” E con Luigi Favoloso? È davvero finita con il concorrente del GF 15? “Vedremo. Non so” ha risposto la Moric “Intanto i suoi vestiti sono ancora lì, nel nostro armadio”. Delle affermazioni che, al momento, mostrerebbero Nina Moric aperta ad un possibile chiarimento con Favoloso.

Grande Fratello 15: Luigi Favoloso pensa ancora a Nina Moric

Al Grande Fratello, intanto, Luigi Favoloso sembra ancora pensare alla Moric. Dopo l’incontro avvenuto martedì sera tra Patrizia e Mariana, infatti, il concorrente ha ribadito ai ragazzi e alle ragazze in Casa di non dovere delle spiegazioni a nessun altra donna oltre Nina. Favoloso si sente perciò ancora il fidanzato di quest’ultima e questo vuol dire che entrambi, soprattutto stando a quanto emerso nelle ultime ore, sembrerebbero non aver messo un punto definitivo alla loro storia. Torneranno insieme dopo il GF? Staremo a vedere.