Maurizio Costanzo Show: gli ospiti di martedì 24 aprile 2018

Martedì 24 aprile 2018, in seconda serata su Canale5, chiude (per ora) il Maurizio Costanzo Show. Tra gli ospiti dell’ultima puntata sono stati “convocati” non pochi VIP e personaggi “d’attualità”. In studio ci sono Stefano De Martino, Nino Formicola e Francesca Cipriani, insieme ad Alessandro Greco, ad Ermal Meta e a Gabriella Germani, Paolo Conticini ed Andrea Pucci. Inoltre, questa settimana nel programma è prevista anche l’ospitata del ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli. Questi i nomi più attesi per l’ultimo appuntamento con la trasmissione, per cui la messa in onda, inizialmente fissata per giovedì 26, è stata anticipata di qualche giorno.

Maurizio Costanzo Show 2018: tutto sugli ospiti dell’ultima puntata

Nell’ultima puntata in onda eccezionalmente martedì 24 aprile, tra i nuovi ospiti del Maurizio Costanzo Show 2018 spiccano i volti dell’ultima Isola dei Famosi: dal vincitore Formicola, al nuovo inviato De Martino, passando per la Cipriani, quarta classificata nel reality di Canale5. Dal canto suo, invece, Greco è ospite a Mediaset anche se in RAI ogni giorno conduce il quiz Zero e Lode. Mentre Ermal Meta passa dalla De Filippi al marito della conduttrice, dopo che sabato durante il terzo Serale di Amici ha fortemente criticato Biondo. Quindi, spazio anche all’attrice comica Gabriella Germani, per cui la sua ultima parodia è quella di Elisa Isoardi. Ma anche a Paolo Conticini, reduce da una recente ospitata a Domenica In. E ad Andrea Pucci, comico che a breve dovrebbe lavorare anche con la Hunziker nel nuovo show Vuoi scommettere? in onda su Canale5. Per il resto, in trasmissione sono attesi anche due momenti “impegnati”. Dopo la recente notizia del “bullo di Lucca” Costanzo intervista il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli e racconta la storia del’amore “in terza età” tra Vittorio Martello e Giannina Biondini.

Maurizio Costanzo Show 2018 chiude domani sera su Canale5

Con questi ospiti, Maurizio Costanzo Show 2018 chiude un nuovo ciclo di sei puntate. Mediaset apre l’ultimo “sipario” in seconda serata su Canale5 dalle ore 23.30 circa di domani, martedì 24 aprile, orario e data per cui il programma si può seguire non soltanto in TV ma anche in live streaming su www.mediaset.it/canale5.