Loredana Lecciso a Domenica Live: le parole sulla rottura con Albano e le frecciatine a Romina

Loredana Lecciso è tornata a Domenica Live. Dopo che Albano ha annunciato la loro rottura, la showgirl pugliese sta attraversando un momento difficile. E nel salotto di Barbara d’Urso non sono mancate le frecciatine a Romina Power che, a detta di Loredana, sarebbe il terzo incomodo di questa ingarbugliata storia. “Romina ha oltrepassato il limite dell’ambito lavorativo. Ha fatto esternazioni che non c’entravano niente col lavoro. Sono stati lesi i miei sentimenti. E Albano non ha preso posizione, non ha badato al mio malessere”, ha confidato Loredana. La Lecciso non ha apprezzato l’ospitata di Albano e Romina a Ballando con le Stelle e le relative dichiarazioni dell’americana all’interno del programma di Milly Carlucci. “Mi ha dato fastidio. L’esibizione è stata prematura per il resto della famiglia. Non erano lì per cantare bensì per ballare. Si poteva aspettare qualche settimana”, ha spiegato la Lecciso.

Domenica Live: Loredana Lecciso attacca Romina Power

“Ho le mie colpe e le affronterò. Ma Romina è stata invadente”, ha assicurato Loredana Lecciso. Che a proposito della foto scattata in ospedale con Albano dopo l’infarto ha chiarito: “Il selfie è stato fatto prima che Albano posasse per un servizio fotografico per una rivista. Mi dispiace se l’offeso, non sapevo di procurare un così grande dolore”. La Lecciso ha aggiunto: “In quell’occasione io sono stata la moglie a tutti gli effetti. Albano ha detto che sono stata io la causa del suo infarto? Ho sentito che ha rettificato, molto probabilmente si è espresso male”. Loredana non ha inoltre apprezzato l’ultimo post su Instagram di Romina, quello dove la Power invita i giornalisti e chi lavora in tv a prestare attenzione alla salute precaria di Albano. “Prima vanno a ballare insieme in un programma tv e poi si lamentano?” ha osservato la leccese.

Loredana Lecciso a Domenica Live: “Con Albano ormai è finita”

E quando Barbara d’Urso ha mostrato gli attacchi pubblici tra Albano e Romina dopo il divorzio, Loredana Lecciso ha rincarato la dose e continuato ad attaccare la Power. “Hai detto le peggio cose in una tv pubblica e ora lo vuoi difendere? Stride tutto… anche se mi fa piacere che Romina sia rinsavita”, ha detto Loredana. Che ha però sottolineato che la relazione con Albano Carrisi è definitivamente chiusa. “Ormai è finita. Spero che riusciremo a mantenere un buon rapporto per i nostri figli”, ha concluso Loredana Lecciso.