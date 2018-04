Baye Dame squalificato da Grande Fratello 2018

Baye Dame è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello 2018. Per il concorrente la squalifica è arrivata nel corso della terza puntata del reality, trasmessa da Mediaset lunedì 30 aprile, in prima serata su Canale5. A darne comunicazione è stata Barbara D’Urso. Queste le parole pronunciate dalla conduttrice in diretta TV: “I fatti accaduti in settimana sono di enorme gravità. Aggressioni e violenza non hanno niente a che fare con lo spirito di questo programma. Per questo motivo Baye Dame sei ufficialmente squalificato dal gioco“. Poco dopo la squalifica, Dame ha lasciato la casa, tra la disperazione di Lucia Orlando e gli abbracci di alcuni compagni di avventura.

Grande Fratello 2018: perché Baye Dame è stato squalificato

Baye Dame è stato squalificato dal Grande Fratello 2018 per l’aggressione verbale ad Aida Nizar. Pochi minuti prima della squalifica, Barbara D’Urso è stata molto chiara nei confronti del concorrente. Queste le parole-sfogo della conduttrice: “Questa è un’aggressione. Qualunque tipo di provocazione non giustifica una violenza quasi fisica verso una donna. Non ci sto“. Dame ha provato a scusarsi con le donne “per queste scene” e ha detto di rispettarle, ma ha anche precisato che “Aida è riuscita benissimo a tirare fuori la mia aggressività“, in quanto “è stata la prima ad istigare e a creare problemi” e “mi ha detto ‘hai l’odio dentro perché nessuno ti ama’“. Quindi, a ricordare il senso ultimo della squalifica ci hanno pensato anche gli opinionisti in studio. Simona Izzo ha detto al concorrente “Non si può attaccare“, mentre Malgioglio ha definito l’episodio di “bullismo” come una delle pagine più brutte in TV, invitando a dimenticare le immagini mostrate e a dare un esempio migliore perché a guardare il GF sono anche i ragazzi.

Baye Dame: c’è la squalifica ma i concorrenti non mantengono la promessa

Da notare, infine, anche un altro aspetto della squalifica. Dopo che Baye Dame ha lasciato la Casa in quanto squalificato, almeno per il momento gli altri concorrenti non hanno mantenuto la promessa di qualche giorno fa. In settimana, infatti, alcuni degli inquilini a lui ‘vicini’ avevano minacciato di abbandonare il programma in massa se il concorrente fosse stato espulso. Promessa, almeno per adesso, non ancora mantenuta.