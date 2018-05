Amici 17: ospiti e anticipazioni semifinale di domenica 27 maggio 2018

Amici 2018 Serale: ospiti semifinale del 27 maggio

Per la semifinale di Amici 2018 Serale, Maria De Filippi convoca tanti ospiti. Domenica 27 maggio, in diretta su Canale5, in studio ci sono: Carla Fracci, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Christian De Sica, Gigi D’Alessio, Riccardo Marcuzzo e Annalisa Scarrone. Questi, secondo le anticipazioni dell’ottava puntata del talent, i nomi scelti per impreziosire il penultimo appuntamento col programma di Canale5. Anche se l’attesa più grande sembra tutta riservata alla Fracci e a Marcuzzo. L’étoile è ospite della conduttrice dopo che in passato, in un’intervista al “Fatto”, ha accusato i talent di dare spazio ad “esibizioni che cercano di spettacolarizzare la danza, spesso malamente, perché celano lo stile e la disciplina che occorre per raggiungerla“. Riki, invece, manca dalla trasmissione dalla finale del 2017 che lo incoronò vincitore.

Amici 17: cosa faranno gli ospiti nell’ottava puntata serale

Cosa faranno i nuovi ospiti di Amici 17 durante l’ottava puntata serale? Secondo le anticipazioni, domenica 27 maggio 2018 Carla Fracci si esibisce con Lauren Celentano. La ballerina danza anche in compagnia di Christian De Sica, Elisa e Riki e con performance previste in momenti diversi della puntata. Dal canto suo, Ornella Vanoni canta con Irama mentre Gino Paoli e Gigi D’Alessio duettano rispettivamente con Einar Ortiz e Carmen Ferreri. Infine, Annalisa è “assegnata” ad Emma Muscat. Ricapitolando, Annalisa e Vanoni sono gli ospiti “dei Bianchi” (Emma e Irama), Paoli, D’Alessio e Riki quelli “dei Blu” (Einar e Carmen).

Amici: anticipazioni puntata di domenica 27 maggio 2018

Per il resto, secondo le anticipazioni nella puntata di Amici del 27 maggio 2018, trasmessa in diretta da Mediaset eccezionalmente di domenica, Maria De Filippi dovrebbe rivelare i nomi dei finalisti di questa diciassettesima edizione dopo che a vincere il circuito danza è già stata la ballerina Lauren Celentano.