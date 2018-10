Young Signorino si è sposato: matrimonio da favola senza figlio

Il matrimonio di Young Signorino: si è sposato con Jessica

Young Signorino si è sposato. Certo, parlare di matrimonio stride un po’, considerato il trapper in questione, ma è successo davvero. La cerimonia è avvenuta precisamente il 1° ottobre. Nessuno lo sapeva, tranne i suoi cari e gli amici più intimi. La notizia è saltata fuori quest’oggi proprio perché è stato lui ad averne parlato tramite una semplice Instagram Stories. Da un personaggio come lui, ci saremmo aspettati sicuramente qualcosa di più scoppiettante, e invece ha organizzato tutto in gran segreto, parlandoci ancora oggi del suo matrimonio con Jessica, una bellissima ragazza dai lunghi capelli biondi. Una principessa in chiave moderna.

Il look degli sposi e il bacio che suggella il loro amore

Il look della moglie ricorda molto quello di una Cerentola Rock: sopra al classico vestito bianco (molto semplice), ha indossato un giubbotto nero di pelle e degli anfibi da vera dura. L’abito di Young Singorno è ancora più semplice: scarpe nere, pantaloni neri e felpa nera. Ha mostrato anche un nuovo taglio di capelli, nella foto pubblicata su Instagram (e che potete vedere in questo post), e un inedito lato del suo carattere. Chi si sarebbe aspettato che il trapper fosse così romantico?

Il figlio di Young Signorino grande assente delle nozze

Il matrimonio di Young Signorino e Jessica c’è stato davvero. Un evento molto intimo, aperto a pochi amici e famigliari. Si sono sposati in comune senza dare troppo nell’occhio. Però sapete chi è stato il grande assente delle nozze? Il figlio di Young Signorino! Un figlio che non c’è mai stato. Proprio lui ha spiegato oggi su Instagram che la storia del figlio è stata una sciocchezza. Sarà proprio la bella Jessica la mamma dei suoi figli? Adesso pensa però a ringraziare i fan per gli auguri ricevuti: “Grazie per gli auguri, signorini. Vi voglio bene”.