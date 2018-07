X Factor 2018: i primi dettagli sulle categorie assegnate ai giudici

X Factor e le primissime anticipazioni sulla nuova stagione

Entra nel vivo la nuova edizione del famoso talent show X Factor. Nelle ultime ore, infatti, sono state rese note le categorie assegnate ai giudici. Il programma, giunto ormai alla sua dodicesima edizione andrà in onda nel prossimo autunno su Sky Uno. Durante la giornata dell’11 e 12 luglio 2018, al Mediolanum Forum di Assago, come di consueto, sono stati svolti i Bootcamp e, proprio in quest’occasione, i giudici, Fedez, Manuel Agnelli, Asia Argento e Mara Maionchi, hanno avuto modo di scoprire quali sono le categorie assegnategli. Per i fan del talent l’attesa è stata tanta ma finalmente oggi possono iniziare ad entrare completamente nel mood di X Factor.

Giudici, quali categorie?

Ma andiamo a conoscere anche noi le tante aspettate categorie. Il cantante milanese e quasi marito di Chiara Ferragni è chiamato a guidare, per la primissima volta, la categoria +25. Nelle precedenti edizioni a Fedez erano stati assegnati Uomini 16-24, Gruppi e Donne 16-24. Per Manuel Agnelli, invece, sono pronte le Donne 16-24. La simpaticissima Mara Maionchi che, nella scorsa stagione, guidando Lorenzo Licitra è riuscita a vincere con la categoria Over 25, quest’anno guiderà sempre gli uomini ma, stavolta si tratta degli Under. Andrà bene anche quest’anno per la maestra?

L’attrice Asia Argento sostituisce Levante

La grande e vera sorpresa di X Factor numero 12 è la partecipazione straordinaria dell’attrice Asia Argento. La figlia del regista Dario ha, quindi, preso il posto di Levante. E’ alla sua prima esperienza all’interno del noto programma musicale e, per lei, la categoria Gruppi è pronta ad impegnarsi e a mettersi sotto per cercare di arrivare il più lontano possibile. I nuovi appuntamenti da seguire davanti alla tv saranno ben sei e, tra new entry e presenze confermate si prospetta una nuova, divertente e talentuosa stagione tutta all’insegna della vera musica.