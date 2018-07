Wind Summer Festival, Fedez e J-Ax: una delle ultime esibizioni insieme

By

Wind Summer Festival: Fedez e J-Ax cantano insieme ma sono pronti a lavorare da soli

J-Ax e Fedez avevano già annunciato la loro separazione lavorativa dopo il grandissimo successo che hanno avuto negli ultimi anni collaborando insieme. I due artisti si sono esibiti sul palco del Wind Summer Festival, in Piazza del Popolo a Roma, in una delle ultime performance artistiche insieme dopo il concerto evento che si è tenuto presso lo Stadio di San Siro a cui hanno partecipato 80mila persone. J-Ax e Fedez hanno cantato Italiana, una delle canzoni destinata a diventare il tormentone dell’estate. Nonostante il successo, però, i due sono pronti per tornare a lavorare da soli.

Wind Summer Festival: J-Ax festeggia 25 anni di carriera, nuovo album in arrivo per Fedez

La nuova conduttrice del Wind Summer Festival, Ilary Blasi, chiede a J-Ax e Fedez i progetti che hanno in mente dopo la loro collaborazione. Fedez sta lavorando ad un nuovo album che probabilmente non tarderà ad arrivare. J-Ax è pronto a festeggiare i suoi venticinque anni di carriera e lo fa con dei concerti al Fabrique di Milano. Un nuovo percorso da solo anche per J-Ax che manterrà gli effetti speciali che sono stati utilizzati nel tour con Fedez.

J-Ax e Fedez: raccontano la vita da papà a Ilary Blasi

Sia J-Ax che Fedez sono diventati genitori di due bambini. Fedez, sul palco del Wind Summer Festival, racconta che il suo Leone, avuto insieme alla sua futura moglie Chiara Ferragni, è molto tranquillo, per cui si ritiene un papà fortunato. J-Ax afferma di non aver dormito per più di un anno ma essere papà è comunque un dono meraviglioso.