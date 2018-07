Wind Summer Festival 2018: la lista dei cantanti della terza puntata

Quali cantanti si esibiranno alla terza puntata dei Wind Summer Festival 2018 con Ilary Blasi

Tutto pronto per la terza puntata dei Wind Summer Festival, in onda su Canale 5 giovedì 19 luglio 2018. Al timone della kermesse ci sono ancora una volta Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Tanti e diversi i cantanti che si esibiranno sul palco allestito a Piazza del Popolo a Roma. Questi gli artisti protagonisti della terza puntata: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Luca Carboni e Lo Stato Sociale, Alice Merton, Ghali, Max Pezzali e Ex Otago, Thegiornalisti, Carl Brave e Francesca Michielin, Negrita, Benji e Fede, Cosmo, Carmen, Lost Frequencies, Lorenzo Fragola e Gazzelle, Luca Carboni, Emis Killa, Shade, Ultimo, Francesca Michielin, Thomas, Ex Otago, Achille Lauro con Cosmo, Alessio Bernabei, Yeter & Cecilia Krull, Boomdabash e Loredana Bertè.

La gara dei giovani al Wind Summer Festival 2018

Come di consueto il Wind Summer Festival dà spazio a 6 giovani artisti emergenti che, sfidandosi a coppie tra loro nel corso delle prime tre puntate, avranno la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Nel corso della terza puntata si sfidano Le Deva e Federica Abbate. Il meccanismo di votazione sarà come quello delle scorse edizioni. I giovani in gara saranno votati dagli artisti big ospiti della kermesse e da una giuria di giornalisti musicali e televisivi del web. Ogni sera verrà decretato un vincitore di tappa e i tre vincitori si sfideranno in occasione del quarto appuntamento, durante il quale verrà eletto il vincitore finale della categoria Giovani.

Wind Summer Festival è prodotto da Maria De Filippi

Il Wind Summer Festival è un evento co-prodotto da Fascino (casa di produzione di Maria De Filippi) e F&P Group. Sponsor dell’evento è di nuovo Wind, uno dei brand di Wind Tre, tra i principali operatori alternativi nel fisso.