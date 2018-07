Virginia Raffaele torna in Rai: la conferma ufficiale

Giovedì 5 luglio 2018 nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai 2018/2019 presso gli studi della Dear a Roma è salita a sorpresa sul palco Virginia Raffaele che insieme al direttore generale Mario Orfeo ha annunciato il suo ritorno in Rai previsto per la prossima stagione televisiva. “Tornerò tra gennaio e dicembre, insomma, quei giorni lì“, ha dichiarato ironicamente l’attrice sul palco. Una grande sorpresa, ma senza troppi dettagli. A quanto pare dovrebbe tornare con un One woman show nella prossima primavera, tuttavia non ci sono ulteriori informazioni a riguardo. E se invece dovesse tornare proprio sulla Rete Ammiraglia qualche mese prima? Impossibile non pensare di vederla ancora una volta sul palco del Teatro Ariston per la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo.

Virginia Raffaele al Festival di Sanremo 2019?

Virginia Raffaele è stata presenza fissa negli ultimi anni della kermesse canora della Rete Ammiraglia. Nel 2016 è stata scelta da Carlo Conti come presenza fissa della manifestazioni, ma anche prima e dopo è salita sul prestigioso palco per alcuni sketch. Anche lo scorso anno il “dittatore artistico” Claudio Baglioni l’ha invitata per la terza serata del Festival, ottenendo – come sempre – un enorme successo. Anche per la prossima edizione del Festival di Sanremo è stato confermato come direttore artistico e conduttore il cantautore romano. Chiamerà di nuovo Virginia Raffaele per una partecipazione?

Virginia Raffaele a Sanremo: le polemiche

Le imitazioni di Virginia Raffaele al Festival di Sanremo hanno sempre divertito tutti. Solo una volta si è creata una polemica: stiamo parlando dell’imitazione di Sandra Milo, che non è piaciuta alla diretta interessata. Sandra Milo si è addirittura messa a piangere in diretta tv e spesso ha ricordato quella scenetta con parole dure e critiche. L’attrice ha trovato l’imitazione volgare ed offensiva. Si aspettava della scuse da parte di Virginia Raffaele che non sono mai arrivate: “Quella volta a Sanremo si offesero le mie figlie. Se lei facesse queste imitazioni così crudeli per poi chiudere in positivo lo capirei: va bene, ridi di me, ma alla fine riconosci il mio valore”.