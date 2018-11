Veronica Maya e il marito Marco Moraci si sposano per la seconda volta

By

Veronia Maya e Marco Moraci nozze bis

Veronia Maya e Marco Moraci pronti a giurarsi ancora amore eterno. La conduttrice 41enne e il chirurgo, 43 anni, si preparano ad ufficializzare la loro unione. I due si sono infatti sposati lo scorso 4 gennaio 2017 con una cerimonia da sogno celebrata su una spiaggia ai Caraibi. Oggi, dopo che lei ha ottenuto dalla Sacra Rota l’annullamento del precedente matrimonio con Aldo, i due sono pronti ad ufficializzare le nozze e pronunciare ancora un’altra volta sì. Il nuovo numero di Diva e Donna rivela che proprio negli scorsi giorni negli uffici del Comune di Roma sono apparse le pubblicazioni. Nel 2015 Marco chiese a Veronica di sposarlo in diretta tv. Lei accettò e annunciò le nozze per l’estate 2016 ma tutto era stato poi rimandato a data da destinarsi. I due si sono poi sposati all’inizio del 2017 e oggi finalmente tutto è pronto per rendere ufficiale la loro unione. Sono però ancora tutti da scoprire i dettagli relativi alle nuove nozze.

Veronia Maya e Marco genitori felici

Veronia Maya e Marco Moraci presto sposi. La coppia sarebbe ormai ad un passo dal matrimonio. Prova delle nozze imminenti sono le pubblicazioni apparse al Comune di Roma e mostrate da Diva e Donna. I due sono legati da una solida relazione che va avanti ormai da sette anni. A completare il quadro di felicità anche l’arrivo di tre figli. Veronica e Marco sono infatti genitori di Riccardo Filippo, 6 anni, Tancredi Francesco 5 e Katia Eleonora 2.

Veronica Maya, primo matrimonio ai Caraibi

Dopo sette anni di relazione e tre figli, Veronica Maya e Marco Moraci coronano il loro sogno d’amore con un nuovo matrimonio. Ancora top secret tutti i dettagli relativi alle prossime nozze della coppia che nel gennaio 2017 ha pronunciato per la prima volta sì. La cerimonia che li ha uniti in matrimonio nel 2017 era stata organizzata sull’isola di Saona dall’amico wedding planner Enzo Miccio.