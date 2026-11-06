Veronica Gentili incinta a 44 anni, annuncio a Le Iene e chi è il futuro padre Massimo Galimberti

Veronica Gentili è incinta. Lo ha annunciato la stessa giornalista 44enne alle Iene, nel corso della puntata in diretta di giovedì 5 novembre. La conduttrice, con un discorso emozionante e inaspettato (da sempre è molto riservata sulla sua vita privata), ha reso noto che aspetta una figlia. Il futuro papà è Massimo Galimberti. Gentili ha anche ricordato il suo amato padre, Giuseppe, deceduto circa due anni fa. In particolare ha spiegato che la lieta notizia della sua gravidanza avrebbe fatto felice il compianto genitore.

Veronica Gentili è incinta: aspetta una figlia, l’annuncio alle Iene

“Interrompo solo per qualche istante i servizi delle Iene perché adesso sono io che vorrei dirvi una cosa. Una cosa che riguarda me, la mia vita privata, quella parte della mia vita che tendo a tenere gelosamente per me”, ha esordito Gentili, prendendosi qualche minuto in trasmissione per commemorare il padre e annunciare la gravidanza. Giuseppe morì nell’ottobre 2024, all’improvviso. Una tragedia che ha segnato profondamente la figlia a cui era molto legato.

“Proprio mentre lavoravo qui mi è successa una delle cose più dolorose che possano capitare nella vita di una persona – ha evidenziato Gentili – Ho perso mio padre. Quel giorno avrei dovuto condurre una puntata di questo programma, invece presi un aereo e tornai a casa. Perché ci sono momenti in cui tutto il resto, improvvisamente, perde importanza”. A questo punto ha rivelato di essere incinta:

“Ecco, a distanza di due anni, la vita ha deciso di sorprendermi di nuovo, questa volta con qualcosa di decisamente diverso. Qualcosa di bellissimo, che mi sta rendendo felice. E allora ho deciso di condividerla qui, con voi che seguite questo programma, con le persone che mi vogliono bene e anche con tanti amici e colleghi che lavorano con me e che, vi assicuro, in questo momento non hanno la minima idea di quello che sto per dire, lo capisco dagli occhi sgranati che ho davanti in questo momento in diretta. Non so se qualcuno di voi ha già notato qualcosa, qualche cambiamento… Ma diciamo che se oggi sono ancora in grado di nasconderlo, tra poco il mio corpo parlerà al posto mio. Sono incinta. Aspetto un bambino. Anzi, per essere precisi, una bambina. Che sarebbe stata la stessa identica felicità, ma qui siamo alle Iene, le notizie diamole tutte fino in fondo! Sul nome c’è il solito dibattito accesissimo col padre ma ovviamente alla fine vincerò io”.

Gentili ha sottolineato che sta attraversando una fase della vita molto felice, rimarcando però che è un po’ spaventata per ciò che l’aspetta. Una sensazione comune, comprensibile e umana che accomuna tutti coloro che accolgono il primo frutto d’amore. La giornalista ha proseguito tornando a parlare del padre: “In questi mesi ho pensato spesso a quanto avrei voluto condividere questa notizia con mio padre. A quanto sarebbe stato bello chiamarlo, raccontarglielo, vedere la sua faccia, sentire la sua voce. Ma mi piace pensare che, da qualche parte, lui lo sappia già e stia sorridendo guardandomi stasera così emozionata“.

Gentili ha anche rivelato che non ha intenzione di lasciare gli impegni professionali per il momento. Ciò significa che andrà in onda con il pancione: “Nei prossimi mesi vedrete crescere questa pancia in questo studio, qui a Le Iene… che ovviamente continuerò a condurre finché non sarà la piccola a decidere per me un piccolo pit stop”. “E adesso basta parlare di me, quello che dovevo dire ve l’ho detto. Adesso le sarte possono stare tranquille e smettere di allargarmi tutti i vestiti… e voi restate qua perché tra pochissimo continuano Le Iene con un’altra inchiesta. Grazie davvero!”, ha concluso.

Chi è Massimo Galimberti, compagno di Veronica Gentili

Massimo Galimberti ha 53 anni, è di origini abruzzesi, ma risiede a Roma; è un docente universitario, esperto di cinema, story editor e consulente editoriale italiano. Da anni è legato sentimentalmente a Veronica Gentili. In particolare, è dottore di Ricerca in Cinema e insegna presso importanti atenei ed istituti tra cui l’Università Roma Tre, la Sapienza e la Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”.

Ricopre inoltre il ruolo di direttore didattico per la Fondazione Anica Academy ETS a Roma. E ancora, è membro dell’Accademia del Cinema Italiano (giurato per i Premi David di Donatello) e della European Film Academy. Ha anche collaborato come esperto e coordinatore per il Ministero della Cultura (MiC) e tuttora lavora con diverse Film Commission regionali per la valutazione dei progetti cinematografici. Per quasi un decennio, inoltre, ha fatto parte della direzione artistica del Festival del Cinema di Roma e ha collaborato con Rai Movie per la selezione dei prodotti e la programmazione.