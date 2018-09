Uomini e Donne, Sara scenderà per Lorenzo? Risponde la Bigella

Uomini e Donne, Sara Affi Fella corteggiatrice di Lorenzo Riccardi? Valeria Bigella risponde

Lorenzo Riccardi è il nuovo tronista di Uomini e Donne e molti sono i fan che sperano di vedere Sara Affi Fella scendere dalle scale nel ruolo di corteggiatrice. Sicuramente si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena, visto che a fianco a Lorenzo c’è anche Luigi Mastroianni, scelta di Sara. Già in passato abbiamo visto situazioni simili. Una parte del pubblico è ancora convinta che la Affi Fella avrebbe voluto scegliere Lorenzo, anziché Luigi. Infatti, nel corso del programma, l’ex tronista aveva mostrato un particolare interesse nei confronti del Riccardi. Alla fine, però, scelse di uscire con il Mastroianni, portando diversi dubbi ai fan di Lorenzo. Tanti telespettatori sono convinti che Sara non abbia scelto il Riccardi per paura, tanto che con Luigi la relazione è durata davvero molto poco. Pertanto, il pubblico ora pensa che la Affi Fella possa aver deciso di fare un passo indietro e corteggiare Lorenzo. Ma non sarà così, visto che la sua amica Valeria Bigella ha smentito.

Il pubblico vuole sapere se mai Sara scenderà come corteggiatrice di Lorenzo. Ed ecco che per scoprirlo, i fan hanno pensato di chiederlo alla sua amica Valeria. Proprio quest’ultima ha risposto con un “No” alla domanda. Pertanto, i telespettatori non vedranno la Affi Fella scendere dalle scale nel ruolo di corteggiatrice. Nonostante ciò, sappiamo che Sara tornerà comunque nello studio del programma, per un acceso confronto con Luigi. I due si sono confrontati per la prima volta di fronte alle telecamere e il pubblico si è chiaramente schierato con il Mastroianni.

Sara Affi Fella torna a Uomini e Donne, ma solo per il confronto con Luigi Mastroianni

Nei prossimi giorni il pubblico assisterà finalmente al confronto tra Sara e Luigi. Il pubblico è chiaramente dalla parte del Mastroianni. Infatti, l’ex tronista sembra non convincere, per quanto riguarda la fine della storia con il Mastroianni, il pubblico di Canale 5. Pertanto, Sara si ritrova a giustificarsi, mentre Luigi appare particolarmente sicuro di sé e di quanto è accaduto. Intanto, mentre il Mastroianni sale sul trono, al suo fianco si siede anche l’ex rivale Lorenzo. I telespettatori sono sicuri che non mancheranno discussioni e colpi di scena tra i due.