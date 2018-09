Uomini e Donne Pietro Tartaglione si svela e sbotta: fissata la data di nozze. Rosa si è trasferita a Milano? “Accendete il cervello….”

Pietro Tartaglione è particolarmente social in questo periodo. Qualche giorno fa ha svelato dei dettagli piccanti sulla sua relazione con Rosa Perrotta, oggi ha invece parlato delle nozze (fissata la data) e ha fatto chiarezza sulla voce che sussurra che l’ex tronista di Uomini e Donne si sia trasferita a Milano. Nel confidarsi il bel casertano ha anche perso le staffe, invitando alcuni suoi seguaci ad “accendere il cervello”. Non sono nemmeno mancate parole al miele per la sua futura moglie. Insomma, tutto procede a gonfie vele in direzione dell’altare…

Pietro, mettendosi a disposizione dei fan su Instagram, ha aperto alle domande. La data di nozze c’è già? “Sì”, la risposta secca dell’ex corteggiatore. La data precisa tuttavia non la rivela, ma si sa che sarà nella primavera del 2019. Il matrimonio dunque ‘s’ha da fare’ e si farà. Ma possibile che proprio in vista delle nozze la Perrotta si sia trasferita a Milano, lasciando Pietro solo soletto a Caserta? C’è in corso una relazione a distanza? La voce è circolata in queste ore e Tartaglione ha fatto chiarezza. E nel farlo ha perso la pazienza, invitando chi mette in giro tali dicerie e chi ci crede ad “accendere il cervello”. L’aitante giovane non se ne fa una ragione, non riuscendo a comprendere come alcune persone possano credere a un pettegolezzo simile. “Fateci respirare”, ha anche tuonato.

Pietro, la vena social e i dettagli bollenti svelati qualche giorno fa: Tartaglione inedito. Eh sì, perché il pacato e riservato casertano non è solito fare concessioni di questo genere. Ma le ali dell’amore sono in grado di far accadere anche cose insperate. Dunque ecco che l’ex corteggiatore ha rivelato quante volte brucia la passione sotto le lenzuola con la focosa Rosa. Insomma, i due sono cotti l’uno dell’altra: non resta che attendere il matrimonio. La data c’è e speriamo pure che venga svelata in fretta.