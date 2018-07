Uomini e Donne: Nicolò e Marta tornano a seguirsi su Instagram

Uomini e Donne, Nicolò Brigante e Marta Pasqualato si sono riavvicinati

Riavvicinamento in corso tra Nicolò Brigante e Marta Pasqualato di Uomini e Donne. Dopo che il tronista ha mollato Virginia Stablum – la sua scelta al Trono Classico – è tornato a seguire su Instagram l’ex corteggiatrice bionda. In realtà una specie di riconciliazione era già avvenuta qualche giorno fa, quando la sorella di Nicolò – Simona – ha cominciato a seguire Marta sui social network. Un gesto che la Pasqualato ha subito ricambiato mentre nelle ultime ore è tornata a seguire il siciliano. Nicolò e Marta hanno deciso di dare una seconda chance al loro rapporto? Del resto erano in molti a credere che Brigante doveva scegliere la Pasqualato anziché Virginia. Ad ogni modo, per ora, sia Marta sia Nicolò tengono le bocce cucite.

Nessuno dei due ha commentato gli ultimi gesti social. La coppia parlerà a tempo debito? Saranno loro i nuovi Sonia Lorenzini e Federico Piccinato? Sonia, dopo un anno passato insieme a Emanuele Mauti – scelto a Uomini e Donne – è poi tornata tra le braccia dell’ex corteggiatore Federico. Lo stesso accadrà a Marta Pasqualato e Nicolò Brigante?

Uomini e Donne: che fine ha fatto Virginia Stablum

Sulla questione non si è ancora espressa Virginia Stablum. Delusa da come è finita la relazione con Nicolò Brigante, la modella di Trento ha preferito non commentare l’ultima news che riguarda il suo ex. In questi giorni Virginia si sta godendo qualche giorno di relax in Versilia insieme ai genitori.