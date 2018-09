Uomini e Donne oggi, Teresa rivede Raffaela e Andrea: ecco cosa è successo

Uomini e Donne oggi: Raffaela e Andrea di Temptation Island ospiti della seconda registrazione del Trono Classico

Raffaela Giudice e Andrea Celentano di Temptation Island sono stati gli ospiti della seconda registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Oggi, sabato 8 settembre, la coppia campana si è trovata faccia a faccia con Teresa Langella, nuova tronista di Maria De Filippi ma tentatrice di Andrea solo qualche mese fa. Cosa è successo tra i tre? Come anticipato da News U&D, Raffaela, Andrea e Teresa hanno avuto modo di confrontarsi su quanto accaduto dopo la fine del reality show condotto da Filippo Bisciglia. In particolare la cantante neo melodica ha manifestato il suo dispiacere per quanto detto dal personal trainer al falò di confronto con la fidanzata.

Teresa Langella non ha infatti apprezzato che Andrea Celentano abbia detto che le è servita per capire il suo amore per Raffaela Giudice. Dichiarazioni che non sono piaciute alla giovane, che aveva instaurato un ottimo legame con Andrea. Tanto che quest’ultimo aveva addirittura pianto per lei a Temptation Island. Le affermazioni di Teresa non sono invece andate giù a Raffaela, che ha osservato come anche la Langella si sia servita del fidanzato. Come sottolineato da Raffaela, Teresa è riuscita a salire sul Trono di Uomini e Donne grazie alla visibilità ottenuta tentando Andrea.

Anticipazioni sul Trono di Teresa Langella a Uomini e Donne

Archiviato Andrea (che sta cercando una casa per andare a convivere con Raffaela), Teresa Langella è ora concentrata sul suo Trono a Uomini e Donne. L’artista ha deciso di tenere alcuni corteggiatori che sono stati eliminati senza troppi spiegazioni dalla collega Mara Fasone. Teresa ha chiarito che vuole prima conoscere tutti i ragazzi presenti in studio e poi passare alle eliminazioni.