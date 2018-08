Uomini e Donne Oggi, Martina Luchena ‘svelata’ e audace come mai prima d’ora. Lo scatto e le parole dell’ex corteggiatrice: “Ogni tanto ci sta”. Poi la stoccata ai mugugni e il commento di Soleil

Periodo non semplice per Martina Luchena che nei giorni scorsi ha pianto la scomparsa della nonna, figura familiare a cui era molto legata. Ma purtroppo, quando la vita ti pone innanzi al suo lato più crudo e cinico, bisogna proseguire lo stesso, andare avanti. Così l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta passando delle vacanze a Rimini stretta attorno alla sua famiglia (pochi giorni fa nelle Stories ha definito i familiari “la sua priorità” in questo momento delicato), cercando di concedersi anche delle parentesi d’evasione e di tranquillità. E proprio una di tali parentesi è stata immortalata da lei stessa: una foto ‘audace’, che ha svelato una Martina inedita. Di lì a poco è giunto un altro scatto che ha attirato l’attenzione di Soleil Sorgè, altro volto noto legato a Uomini e Donne.

Mar Adriatico, mostra fotografica: “Come eravamo nella Rimini del passato”. Visitando l’esposizione, Martina ha deciso di ritrarsi in una posa audace per i suoi fan social, pubblicando uno scatto su Instagram che subito ha nutrito l’attenzione di migliaia di follower. Centinaia i commenti e diversi coloro che hanno colto questo lato inedito dell’influencer che ha scritto circa la sua posa: “Una volta ogni tanto ci sta”. Naturalmente non è mancato qualche mugugno, come chi l’ha punzecchiata, sussurrando che non sarebbe stata un granché interessata alle foto della mostra, perché troppo impegnata nel ritrarre il suo lato b. “Non sapevo che le foto si guardassero di schiena”, ha replicato la Luchena in un mix di ironia e sarcasmo, piazzando la stoccata.

Uomini e Donne Oggi Martina Luchena, il sorriso dopo il lutto: scatta la commozione e arriva il commento di Soleil

Inoltre, per Martina è scattata la commozione, grazie al copioso affetto dei suoi numerosi fan. “Passo le giornate a seguirti… Sei un vulcano di energia e solarità… continua così, sei strepitosa“, il commento che ha toccato l’influencer, la quale non ha tardato a rispondere con lo zucchero: “Non sai quanto sia felice di queste parole, davvero. Mi hai fatto commuovere”. Ma non è finita qui. La Luchena, dopo la foto ‘audace’, ne ha postata un’altra, puntando stavolta sullo sguardo magnetico. E pure in questo caso è stata pioggia di like e commenti, tra cui quello di Soleil che ha sottolineato la carica esplosiva dello scatto: “Che sguardo secccsi”.