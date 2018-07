Uomini e Donne: Marco Ferri prossimo tronista? L’ex naufrago stuzzicato risponde

Uomini e Donne: sarà Marco Ferri il prossimo tronista? L’ex naufrago parla dei suoi futuri progetti professionali e accenna al programma

Marco Ferri da ex naufrago a tronista di Uomini e Donne? Con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi il figlio di Riccardo Ferri ha decisamente conquistato il pubblico femminile del piccolo schermo. Che sia arrivato il momento per lui di conquistare anche il trono del date show di Maria De Filippi? D’altronde è già successo in passato che la redazione della trasmissione puntasse tutto su un volto noto e fresco di reality. Andrea Cerioli e Rossella Intellicato, per esempio, erano arrivati a Uomini e Donne proprio dopo la loro partecipazione al Grande Fratello. Oggi, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, è inoltre stato lo stesso Marco Ferri a tirare in ballo il Trono Classico. Niente di ufficiale ancora ma, se dovessero proporglielo, a lui non dispiacerebbe.

Marco Ferri a Uomini e Donne? Parla l’ex naufrago: “Mai dire mai”

Tra una chiacchiera e l’altra, dopo aver parlato dei suoi futuri progetti lavorativi, Marco Ferri ha svelato al giornale di Alfonso Signorini che, ad oggi, se qualcuno gli offrisse il trono di Uomini e Donne lui ci penserebbe su. Sarà lui il prossimo tronista allora? “Mai dire mai” ha risposto l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi quando gli è stata fatta questa domanda “Magari quest’estate trovo la fidanzata”. Se il figlio di Riccardo Ferri sia o non sia stato già contattato dal team di Maria De Filippi al momento non possiamo saperlo. Certo è che, la sua partecipazione al programma, renderebbe sicuramente molto contente le sue fan.

Marco Ferri e Nino Formicola di nuovo insieme: il programma culinaria pensato dal vincitore dell’Isola diventa realtà

L’idea di Nino Formicola di affidare a Marco Ferri un programma di cucina per single pare stia prendendo forma. La notizia data in esclusiva tempo fa dal vincitore dell’Isola dei Famosi, infatti, è stata confermata da Marco nella sua intervista. Il suo ruolo nella trasmissione, che andrà in onda su 361magazine, sarà quello di cucinare piatti semplici e gustosi affiancato da ospiti Vip d’eccezione.