Uomini e Donne: hackerato il profilo di Raffaella Mennoia

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia vittima degli hacker: eliminato e rubato il profilo Instagram dell’autrice TV

Questo non è sicuramente un buongiorno per Raffaella Mennoia, storica autrice del programma Uomini e Donne e personaggio molto attivo sui social. Alla collaboratrice di Maria De Filippi, infatti, pare sia stato hackerato il profilo Instagram. A riportare la notizia è stato Trash Italiano, fornendo dei particolari importanti sull’accaduto ai propri lettori. L’account di Raffaella sarebbe stato prima eliminato e, in un secondo momento, ricreato. Il nuovo profilo pare sia nelle mani di un gruppo di hacker turchi che, usando il nome dell’autrice, hanno fatto un secondo profilo (falso) che tuttora risulta privo di foto e post.

Non è la prima volta che personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo vengono presi di mira sui social da questi criminali. Ad essere stata vittima dello stesso reato, per esempio, è stata Aida Nizar che, nel giro di poche ore, si è vista cancellare il proprio account Instagram. Un po’ più fortunato, invece, è stato Luigi Mastroianni. Per qualche ora, infatti, gli hacker si sono impossessati del profilo dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne che, tuttavia, è riuscito a recuperare tutto e a non perdere niente.

Uomini e Donne, hackerato profilo Instagram di Luigi Mastroianni: le frasi orribili contro il fratello

Luigi Mastroianni, pur riuscendo ad averla vinta, ha dovuto comunque fare i conti con uno spiacevole accaduto il giorno in cui hanno tentato di rubare il suo profilo. Gli hacker che si erano impossessati del suo account, infatti, avevano anche preso di mira la sua famiglia, scrivendo delle frasi orribili contro il fratello disabile. “Contro di me potete dire e fare tutto quello che volete ma mio fratello e la mia famiglia non li dovete assolutamente toccare” aveva poi ribattuto Luigi quando tutto si era risolto.