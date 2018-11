Uomini e Donne, Giulia Cavaglia ha abbandonato? Tutta la verità sulla corteggiatrice

Perché Giulia Cavaglia non era a Uomini e Donne? Le anticipazioni

In molti si stanno chiedendo se Giulia Cavaglia ha lasciato Uomini e Donne e se la sua storia con Lorenzo Riccardi morirà ancor prima di nascere. La risposta possiamo darvela sin da subito perché sappiamo bene cosa sta succedendo e anche se la puntata di oggi ha visto Giulia piuttosto provata per vie delle parole di Lorenzo e della reazione di Gianni e Tina non c’è proprio alcun motivo di preoccuparsi. Veniamo subito al dunque perché ne abbiamo di cose da dirvi ora che le anticipazioni sono state pubblicate dal sito Newsued.com.

Anticipazioni Uomini e Donne: la verità su Giulia

Anche questa Giulia fa molto chiacchierare, non c’è che dire. Le anticipazioni su Uomini e Donne infatti parlano chiaro: Giulia Cavaglia non era presente in studio, come si era già capito tramite Instagram; la corteggiatrice di Lorenzo infatti non si è presentata perché impegnata con un corso di formazione. Cosa c’entra il social network in tutto questo? Semplice: la Cavaglia ha pubblicato una storia proprio mentre erano in corso le registrazioni delle prossime puntate. Solo dopo la pubblicazione delle anticipazioni abbiamo scoperto come si sono svolti i fatti per filo e per segno.

Giulia e Lorenzo, a Uomini e Donne una nuova coppia? Le ultime news

Lorenzo ha saputo che Giulia non sarebbe stata presente in puntata per via di quest’impegno. La reazione del tronista è stata spropositata, visto che ha deciso di non uscire più in esterna con lei. Avvertita di tutto, Giulia lo ha accusato di aver perso l’umiltà e ha anche detto una frase che a lui non è piaciuta per niente (“Si vede che non ha mai lavorato in vita sua...”). Lorenzo infatti ha reagito mandandola a quel paese e rispondendo che ancora oggi lavora e cerca di aiutare il papà in tutti i modi. In puntata hanno aspettato a parlare di Lorenzo proprio per organizzare una chiamata a Giulia: cosa che poi non è avvenuta per il poco tempo a disposizione. Tutto comunque è rimasto in sospeso: non solo Lorenzo non ha potuto chiamarla ma sembra non avere neanche intenzione di fare l’esterna con lei. Si rivedranno insomma nella prossima puntata. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!