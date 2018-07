Uomini e Donne, Federico zittisce le malelingue: tra lui e Clarissa è vero amore

Uomini e Donne, Federico Gregucci mette a tacere le male lingue: con Clarissa Marchese è vero amore

Federico Gregucci e Clarissa Marchese continuano a mostrarsi sempre più innamorati sui social. Questo, però, non impedisce certo alle male lingue di esprimere la propria opinione o di lasciare commenti al veleno sotto i loro post su Instagram. Ad un utente in particolare, tuttavia, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha voluto qualche ora fa rispondere personalmente. A far perdere la pazienza al fidanzato di Clarissa Marchese è stata un’insinuazione sul loro futuro matrimonio e sulla loro vita di coppia. “Amarsi ogni giorno come se fosse il primo” questa è stata la frase condivisa da Clarissa che ha spinto un suo follower a commentare: “Aspetta 20 30 40 anni con figli vediamo se uguale”.

A questa provocazione, tuttavia, ha voluto controbattere il calciatore scrivendo: “Si lo speriamo… ma ci crediamo anche!”. Tra lui e Clarissima, dunque, è vero amore e su questo Gregucci non ha alcun dubbio. Non a caso, infatti, questo anno i due volti noti di Uomini e Donne lo trascorreranno impegnati con i preparativi delle loro nozze. Il matrimonio, stando a quanto dichiarato da loro stessi, si terrà in Italia. In America entrambi si sono trasferiti per lavoro ma è nel loro paese d’origine che vogliono celebrare il lieto evento.

Uomini e Donne: Che lavoro fanno Federico Gregucci e Clarissa Marchese a Miami

A Miami Clarissa Marchese si è trasferita in primis per seguire il fidanzato Federico Gregucci. Quest’ultimo, come forse molti sanno, negli Stati Uniti lavora come tecnico degli Under 11 all’Academy della Juventus. La sua fidanzata, invece, di recente ha iniziato la carriera come agente immobiliare. Il settore, stando a quanto da lei stessa dichiarato, l’avrebbe affascinata fin da subito. “Da quando mi sono trasferita ho iniziato a studiare il mercato immobiliare americano” aveva dichiarato Clarissa “E mi è venuta voglia di avventurarmi in questo campo” .