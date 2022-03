Uomini e Donne, Fabio Colloricchio: regalo da 7 mila euro alla fidanzata

By

L’ex corteggiatore e tronista del dating show di Maria De Filippi ha stupito Violeta Mangrinan per il suo compleanno

Compleanno indimenticabile per Violeta Mangrinan. Qualche giorno fa l’ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne ha festeggiato i suoi 28 anni. Accanto a lei l’inseparabile Fabio Colloricchio, conosciuto in Italia per aver prima corteggiato Teresa Cilia e per aver poi scelto Nicole Mazzocato. I due fanno coppia fissa da tempo: si sono incontrati e innamorati grazie a Supervivientes, l’edizione iberica della nostra Isola dei Famosi.

Fabio Colloricchio ha stupito Violeta nel giorno del suo compleanno con un regalo prezioso e assai importante, dal valore di settemila euro. Di cosa si tratta? Di un braccialetto firmato Cartier, tra i brand di lusso più noti al mondo. Un dono che ha lasciato senza parole la Mangrinan, tra l’altro incinta proprio di Fabio. Quando ha aperto la scatola la giovane è rimasta davvero senza parole. “Questo è troppo, sei pazzo!”, ha detto stupita.

Non è la prima volta che Colloricchio fa regali preziosi alla sua dolce metà: già lo scorso anno aveva omaggiato l’influencer spagnola di un anello dal valore di duemila euro, sempre dello stesso marchio. Un vero e proprio pegno d’amore.

Fabio è innamorato pazzo di Violeta e con lei ha deciso di allargare la famiglia. L’ultimo acquisto, il bracciale, è in oro con diamanti e si abbina proprio all’anello regalato in precedenza. “Ti amo”, ha poi scritto sui social network Violeta.

Fabio Colloricchio sta per diventare papà

La prossima estate Fabio Colloricchio di Uomini e Donne diventerà padre per la prima volta. La compagna Violeta Mangrinan è incinta di una bambina. La coppia ha dato l’annuncio sui social network con un gender reveal party, che tanto va di moda tra i Vip in questo periodo. Fabio e Violeta hanno inoltre già svelato il nome della nascitura: si chiamerà Gala. Colloricchio ha ammesso che se fosse stato un maschietto l’avrebbero chiamato Leo.

La storia d’amore tra Fabio e Violeta

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan si sono conosciuti e innamorati nel 2019 grazie a Supervivientes, la versione iberica della nostra Isola dei Famosi. All’epoca Violeta era legata a Julen de la Guerra, personaggio noto in Spagna per via delle sue numerose apparizioni nei salotti televisivi.

In Honduras, però, la Mangrinan non ha resistito al fascino di Colloricchio e dopo quell’esperienza televisiva i due sono diventati inseparabili. Per amore di Violeta l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato l’Italia e si è trasferito a Madrid. Oggi formano una delle coppie più solide e affiatate dello showbiz.

Chi è Violeta Mangrinan

28 anni, Violeta Mangrinan è un’ex corteggiatrice e tronista spagnola. Proprio come Fabio Colloricchio ha trovato la popolarità in tv grazie al programma Mujeres y hombres y viceversa, la variante spagnola del nostro Uomini e Donne. Ha debuttato nel 2017 come corteggiatrice di Albert Barranco e ha subito lasciato il segno.

Molto amata dal pubblico è diventata ben presto tronista ma il suo percorso non è finito nel migliore dei modi. Violeta ha infatti lasciato il trono dello show perché ha intrapreso una relazione lontano dalle telecamere con Julen de la Guerra.

Nel 2019 la partecipazione a Supervientes, dove ha dato scandalo per una notte di passione con Fabio Colloricchio, puntualmente ripresa dalle telecamere del reality show.