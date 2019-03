Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: Ida e Riccardo torneranno insieme? L’ultimo messaggio del cavaliere riaccende le sperante dei fan della coppia

I fan di Ida Platano e Riccardo Guarnieri proprio non si rassegnano alla fine della storia d’amore tra i due protagonisti del Trono Over. Nonostante i due abbiano deciso di voltare pagina dopo Temptation Island, c’è chi ancora spera in un loro ritorno di fiamma, tant’è che basta una frase, un messaggio o un piccolo indizio sui social per scatenare i telespettatori di Uomini e Donne più attivi sui social. Sotto l’ultimo post pubblicato da Riccardo sul suo profilo Instagram, per esempio, sono tantissimi i commenti di quelli che, praticamente all’unisono, lo stanno esortando a dare una seconda possibilità alla sua storia con Ida. “Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle” queste le parole scritte dal cavaliere che hanno spinto le persone che lo seguono a pensare ad una possibile riappacificazione con la Platano.



“Vai da Ida!” hanno scritto diverse persone sotto l’ultimo post di Riccardo. “Cambiare è sinonimo di maturità…Ida è tutto ciò che ti manca” ha replicato un altro suo follower, “Non vorrei sbagliarmi ma sei ancora innamorato di Ida. Tornate insieme siete una bella coppia”. Questi sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto l’ultima foto di Guarnieri. Il cavaliere del Trono Over ascolterà i consigli della gente che con affetto lo segue oppure, come ha sempre fatto fino ad ora, ragionerà con la sua testa (anche a costo di andare contro a tutti)? Per scoprirlo, ovviamente, non possiamo fare altro che aspettare di vedere cosa succederà nelle prossime puntate.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri contro Ida Platano: il cavaliere ha cambiato idea?

Certo che, ad oggi, dopo tutto quello che è successo tra Riccardo e Ida, riesce difficile pensare che i due possano riuscire a trovare un punto di incontro. Al Trono Over entrambi non fanno altro che litigare e, in una delle ultime puntate andate in onda, il cavaliera ha pure accusato la sua ex di essere arrivata a Uomini e Donne con una strategia precisa, ovvero quella di aumentare la sua popolarità sui social. Oggi Guarnieri ha forse cambiato idea?