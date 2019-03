Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all’8 marzo: Ornella e Raf si separano

Un posto al sole, tutte le anticipazioni della prossima settimana. Ecco cosa succederà nella soap di Rai Tre

Un posto al sole. Elena è stata convinta da Marina a lasciare Napoli per un po’ di tempo. Alla donna servirà stare da sola per dimenticare il brutto momento che l’ha vista protagonista. Ma qualcosa sembra cambiare i piani della Giordano proprio all’ultimo istante. Infatti, Simona pare abbia avvisato Valerio dell’imminente partenza di Elena. Cosa sarà accaduto tra i due? Riuscirà Viscardi a farsi perdonare per quanto accaduto con la madre di Vera? Intanto Franco Boschi è sempre più spaventato all’idea che Gaetano Prisco possa fare del male ad Angela e a Bianca. Con l’aiuto provvidenziale di Ciro, l’uomo riuscirà a mantenere il segreto sulla finta rapina di cui è rimasto vittima sul posto di lavoro? Ma, cosa accadrà nella prossima settimana in Un posto al sole? Ecco tutte le anticipazioni della soap di Rai Tre, dal 4 all’8 marzo 2019!

Lunedì

Mariella ha un’animata discussione con Cerruti sull’opportunità o meno che Guido venga a conoscenza della verità sul figlio.

Martedì

Vittorio accompagna Alex ad una festa per far ingelosire Anita. Mariella e Salvatore faticano a mantenere il segreto sulla paternità di Guido.

Mercoledì

Ornella Bruni si ritrova a dover affrontare un duro momento di crisi. Dopo il bacio, Alex e Vittorio devono fare i conti con quello che è successo tra di loro..ma, la presenza di Anita sembra dover complicare le cose tra i ragazzi.

Giovedì

Messa sotto pressione da Manlio, Adele si ritrova a dover prendere una difficile decisione sul suo futuro. Intanto Alex cerca di sottrarsi al rapporto insano che si è venuto a creare con Vittorio.

Venerdì

Silvia scopre una dote nascosta di Alex. Adele sembra decisa a tornare a casa da Manlio. Intanto ecco che inaspettatamente Raffaele sta per separarsi dalla moglie.