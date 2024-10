UeD, Sossio torna a parlare di Ursula: “Ecco come stanno le cose”

Negli ultimi giorni gli utenti di Instagram hanno assistito a un infuocato botta e risposta tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due infatti sono stati protagonisti di un vero e proprio scontro social riguardante in primis la figlia Bianca, nata nel 2019, e, più in generale, il ruolo di genitori che i due si trovano a dover portare avanti rimanendo a debita distanza, dopo la separazione tutt’altro che pacifica avvenuta lo scorso gennaio.

Poche ore fa, nella nuova puntata di Casa Lollo, noto format di Lorenzo Pugnaloni, l’ex cavaliere di Uomini e Donne è tornato sull’argomento e ha deciso di approfondire il discorso parlando ancora una volta della sua storia con Ursula e svelando anche alcuni retroscena inediti sul loro rapporto passato e attuale.

L’intervista e le parole su Ursula

Come anticipato, poche ore fa Sossio Aruta è stato ospite di Lorenzo Pugnaloni in una nuova puntata di Casa Lollo. Approfittando dell’occasione, Sossio ha voluto replicare ancora una volta alle pesantissime accuse rivolte nella giornata di ieri dall’ex compagna e madre di sua figlia, Ursula Bennardo. Il tutto per spiegare meglio ai fans cosa ci fosse dietro tanta ostilità e quale sia la loro reale situazione.

“Mi detto che lei non mi facesse vedere la bambina, sono rimasto sbalordito. Non ho mai detto a nessuno, che la mia ex compagna Ursula non mi lascia vedere Bianca. Assolutamente, non è vero questo“, ha quindi esordito Aruta.

L’ex cavaliere del celebre dating show di Maria De Filippi ha poi proseguito il discorso riportando in auge un avvenimento passato che si ricollega alla questione delle visite alla figlia e che, a sua detta, lo aveva fatto rimanere di stucco.

“Ci sono rimasto molto male quando lei è venuta per lavoro a Napoli, addirittura a Torre Annunziata, a cinque chilometri da casa mia e io non sapevo nulla. L’ho saputo attraverso i social perché mi hanno segnalato questa cosa. È stata due giorni a Napoli quindi era l’occasione giusta per portarmi mia figlia visto che sono sempre io da nove mesi che vado da lei a Taranto“, ha affermato Aruta.

A quel punto, Sossio ha preso la palla al balzo per mettere i puntini sulle i su un altro discorso: quello relativo al numero di volte nelle quali l’ex cavaliere è riuscito a raggiungere Taranto per vedere Bianca. In effetti, una delle lamentele della sua ex compagna era proprio relativa al poco tempo che Aruta dedicata alla figlia, nonostante a separarli vi siano pochi chilometri di distanza.

Un’accusa che Aruta ha subito voluto rispedire al mittente: “lo ho le mie motivazioni, sono impossibilitato ad andare sempre perché io ho anche altri due figli in Emilia Romagna e per adempiere a tutti i miei doveri mensilmente forse devo fare qualcosa durante la settimana, non è che sono ricco e vivo di rendita“.

Per concludere, l’ex cavaliere di Uomini e Donne si è soffermato anche sull’attuale rapporto con Ursula che, a quanto pare, non è per nulla idilliaco (anche se lo si era già capito dalla numerose frecciatine social degli ultimi mesi): “Il rapporto civile io lo chiedo da nove mesi, per il bene di Bianca. […] Lei non vuole, quindi far credere il contrario mi fa inc***are. Quando sento che lei in modo ironico fa capire che sono io a non volere un rapporto civile mi cadono le braccia“.

Sossio tornerà a Uomini e Donne?

Dopo aver ampiamente parlato della questione Ursula, l’intervista ha decisamente cambiato piega e Sossio si è trovato a rispondere a una domanda ben precisa: c’è la possibilità di rivederlo in futuro nel celebre dating show di Maria De Filippi?

“Lei ha detto che sarei andato dopo dieci giorni a Uomini e Donne…Mi fa capire che lei pensa che non le ho mai dato nulla. Invece io ho amato veramente questa donna. […] Al momento sono ancora qui, non sono a Uomini e Donne. Non mi è arrivata la richiesta ma se fosse arrivata avrei risposto di no, non sono più un ragazzino”, è stata la breve e incisiva risposta di Sossio. Insomma, l’ex cavaliere sembra deciso e per questo motivo un suo ritorno nel parterre è da escludere, o almeno per il momento.