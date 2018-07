UeD oggi, il compleanno di Eugenio: il gesto di Francesca

By

Oggi Uomini e Donne: Francesca Del Taglia posta un dolce messaggio di auguri per Eugenio

In occasione del compleanno di Eugenio Colombo, ecco che arriva puntuale, come un orologio svizzero, il dolce e romantico gesto della sua compagna Francesca. Insieme da sei anni, i due appaiono sempre più innamorati ed affiatati. Dopo essersi conosciuti e, a lungo, frequentati negli studi di Uomini e Donne, il bel dj e Francesca hanno deciso di vivere la loro intensa storia d’amore lontani dai riflettori. Belli, sorridenti e complici. Dal 2013 proteggono il loro sentimento da pettegolezzi e maldicenze varie. Un amore che ha dato alla luce Brando, loro primogenito, e Zeno. Questo il nome scelto dalla coppia per l’imminente arrivo del loro secondo figlio.

Oggi, chi sceglie di postare qualche riga su Instagram è Francesca. E’ il compleanno di Eugenio e, la sua dolce compagna si lascia andare ad un messaggio sentimentale. “Mille auguri all’uomo della mia vita. L’uomo che mi ha fatto scoprire la felicità e che mi ha regalato la cosa più bella del mondo, i miei figli. Con te ho imparato ad amare e a lasciarmi amare, ho imparato le cose importanti della vita..con te ho imparato a vivere. Ti amo”. Una dedica che lascia intendere quanto forte sia il loro amore nonostante il tempo trascorso. Una dimostrazione di vero e profondo riconoscimento per quanto vissuto insieme in questi lunghi e intensi sei anni.

Dopo sei anni l’amore è sempre più vivo tra i due

In un secondo post, Francesca del Taglia pubblica un collage con le foto di tutti i compleanni di Eugenio, dal 2013 in poi. Le immagini ritraggono i due con candeline e torte varie, sempre felici e più uniti che mai. E, a questo, l’ex corteggiatrice aggiunge altre due parole: “Dal 2013 al 2017..un pò vecchi ma sempre con lo stesso ardore di sempre. Stasera aggiungeremo la foto del tuo sesto compleanno (io con pancione) che ovviamente festeggeremo insieme.”