UeD news, Luigi Mastroianni: “In Mara rivedo la storia con Sara”

Uomini e Donne News: Luigi Mastroianni rivede in Mara Fasone la sua storia con Sara Affi Fella

Luigi Mastroianni a Uomini e Donne ha deciso di restare sul trono, nonostante abbia espresso il suo interesse nei confronti della tronista Mara Fasone. La redazione gli ha dato la possibilità di trascorrere un po’ di tempo con la giovane per capire cosa fare. I due hanno parlato e alcune dichiarazioni di Mara hanno portato Luigi a tornare indietro nei suoi passi. Il Mastroianni non è disposto a diventare nuovamente corteggiatore per la Fasone. L’ex corteggiatore spiega che ci sono alcuni particolari del passato di Mara che non gli piacciono. In particolare, il fatto che Mara si sia lasciata da due mesi al Mastroianni non piace. Non solo, la nuova tronista rivela di avere avuto una storia importante con un uomo più grande di lei, che ancora vorrebbe tornare insieme a lei. Questo dettaglio ha portato Luigi a tornare sul trono e a darsi una possibilità nel ruolo di tronista.

Dopo la storia con Sara Affi Fella, Luigi sta attento a questi dettagli. Infatti, ricordiamo che l’ex tronista è arrivata nel programma dopo essersi lasciata da poco con Nicola Panico. Inoltre, quest’ultimo era molto più grande di lei. In quanto frequentare Mara lo porta a vivere un dejavu, ovvero gli sembra di tornare al 4 novembre. Il Mastroianni ammette che per lui conoscere la Fasone significa rivivere la fine della storia con Sara, per cui è stato molto male. A questo punto, la Fasone si ribella e rivela di non riuscire ad accettare questa spiegazione. Anche Lorenzo Riccardi e Gianni Sperti non riescono a trovare le sue parole sincere. “Io mi chiamo Mara non Sara”, afferma la nuova tronista, evidentemente irritata della scelta presa da Luigi.

News Uomini e Donne: Luigi Mastroianni sceglie il trono, la sua spiegazione non convince Mara Fasone

Luigi rivela di essere una persona più consapevole e di voler una persona di un certo tipo. Non ha intenzione di farsi in quattro per nessuno e ha bisogno di vedere qualcuno che si fa in quattro per lui. Tina Cipollari vede il Mastroianni come una persone onesta, ma la Fasone continua a credere che dietro ci sia qualcos’altro.