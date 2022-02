Tv Talk, perché Stefania Orlando è stata eletta personaggio dell’anno

Ecco per cosa è stata lodata la showgirl e conduttrice 55enne ospite del programma di Rai3 in cui ha commentato la sua carriera e Sanremo

Stefania Orlando, conduttrice e protagonista del GF Vip 5, è stata ospite di TV Talk il 12 febbraio 2022. La 55enne ha avuto modo di commentare le sue recenti esperienze al reality show condotto da Alfonso Signorini e a Tale e Quale Show. In più la Orlando è stata nominata, all’interno del programma condotto da Massimo Bernardini, “personaggio dell’anno”: ecco perché.

Stefania Orlando, dopo anni di assenza dalle scene, è tornata alla grande in TV. Il suo ritorno è stato particolarmente lodato dalla trasmissione TV Talk, che ha incoronato la romana “Personaggio dell’anno”. Il motivo? Essere riuscita a fare quella “svolta popolare” che l’ha fatta conoscere al grande pubblico dopo anni. La stessa Orlando, ringraziando del riconoscimento, ha sottolineato di essere effettivamente riuscita a fare breccia nel cuore di persone che negli anni Novanta, momento in cui ha iniziato a lavorare in TV, non erano nemmeno nate.

Stefania Orlando: le esperienze a GF Vip e Tale e Quale Show

La Orlando è stata ammirata dai vari analisti del programma di Rai3 per non aver intrapreso le nuove avventure televisive con sete di successo. Anzi, come ha precisato la stessa showgirl, ha rifiutato varie proposte di lavoro che le sono state fatte dopo la partecipazione al reality show di Mediaset: “Sono una persona che non ha mai sgomitato, non sono un’egocentrica. Anche dopo il GF ho giocato molto di sottrazione. Non per snobberia, ho rifiutato cose che non erano adatte a me”.

Poi, nel 2021, la partecipazione a Tale e Quale Show, dove si è messa in gioco dando sfoggio delle sue grandi abilità canore. “Poi ho accettato Tale e Quale perché era un programma dove avevo per ben 3 anni fatto il provino perché mi piaceva un po’ l’idea di cimentarmi, di mettermi alla prova”, ha affermato.

La 55enne ha spiegato di aver avuto il desiderio di mostrare al pubblico un suo talento, dopo la sua permanenza durata mesi nella Casa del GF Vip. Qui, ha affermato, conta solo il “talento umano”. Invece, nello show di Rai1, ha potuto “mettere a frutto qualche talento artistico”. In quanto al futuro, ha continuato, “questo non significa che io non sia pronta, se arriva l’occasione, di riprendere in mano una conduzione o una co-conduzione”.

Stefania Orlando sul botta e risposta tra Emma e Davide Maggio

All’interno del talk show di Bernardini la Orlando ha anche commentato l’edizione del Festival di Sanremo appena conclusa. In particolare la 55enne si è soffermata sulla polemica, scoppiata qualche giorno fa, che vede come protagonisti Emma Marrone e il critico televisivo Davide Maggio. Quest’ultimo, com’è noto, ha criticato la cantante salentina per aver indossato delle calze rete durante la serata finale di Sanremo 2022, bocciando le sue “gambe importanti”.

La Orlando ha supportato Emma dicendo che a suo avviso, anziché sfociare in un velenoso botta e risposta, la faccenda si sarebbe potuta chiudere benissimo con delle scuse da parte di Maggio: “Credo che la polemica sia così grande perché forse Davide avrebbe potuto chiedere subito scusa e non si sarebbe gonfiato così tanto, invece lui ha alimentato questa polemica. Comunque stiamo parlando di una bellissima ragazza.”