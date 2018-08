Trono Classico: ecco quando va in onda la prima registrazione

Uomini e Donne, Trono Classico: ecco quando va in onda la prima puntata

La nuova stagione di Uomini e Donne ha riaperto i battenti. Dopo la registrazione dell’Over, è arrivato anche il momento del Trono Classico. Oggi, Venerdì 31 Agosto 2018, Maria De Filippi e il suo staff hanno presentato al pubblico in studio i nuovi quattro tronisti. Questi sono: Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella e Mara Fasone. Le anticipazioni di questa prima puntata hanno già iniziato a circolare sul web e di conseguenza anche ad incuriosire i fan della trasmissione. Ma quando sarà trasmesso tutto ciò?! Il programma di Canale 5 torna in onda da Lunedì 10 Settembre, ogni giorni alle 14.45. Al momento non ci è ancora dato sapere se la redazione ha deciso di ripartire con i Senior o i giovani. In ogni caso, è sicuro che tale registrazione andrà sul piccolo schermo nella settimana che va dal 10 al 15 Settembre.

Nella prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne assisteremo a tanti colpi di scena. In studio sarà presente Sara Affi Fella. L’ex tronista ha un confronto molto acceso con Luigi Mastroianni. I due non sembrano essersi lasciati affatto bene e per questo sono tornati a dirsene di tutti i colori. Intanto, quasi tutti i presenti sembrano credere alla versione del giovane siciliano. C’è poi il confronto tra Martina e Gianpaolo di Temptation Island, con tanto di presenza del tentatore Andrea Del Corso. Quest’ultimo e la Sebastiani ad oggi non sanno ancora bene se stanno insieme o meno. Nel frattempo, la tentatrice di Quarta è tra le corteggiatrici.

Trono Classico Uomini e Donne: tutte le anticipazioni della prima registrazione

Arrivano in studio anche Lara e Micheal, con la single Rita. Lui chiede scusa alla sua ex fidanzata e anche al pubblico per ciò che si è visto di lui. La Zorzetto accetta, anche se crede che serva a ben poco scusarsi. A quanto pare, l’ex tentatrice e attuale corteggiatrice Carolina piace ad entrambi i tronisti.