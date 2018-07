Tina Cipollari incinta a 52 anni?

Una notizia che sconvolgerà tutti i fan di Uomini e Donne. E non solo. Tutti gli appassionati di gossip, di cronaca rosa e soprattutto di cicogne. Sembra sia in arrivo un bel fiocco rosa o un bel fiocco azzurro in casa Uomini e Donne. No, non stiamo parlando di una delle coppie appena uscite dall’edizione della trasmissione appena conclusa. Pare sia per l’opinionista storica del programma: Tina Cipollari incinta a 52 anni? È questa la bomba lanciata dal settimanale Nuovo con una copertina dedicata a lei e all’ormai ex marito Kikò. Nelle immagini in questione Tina appare con una pancia sospetta.

Tina Cipollari è davvero incinta?

Lo stesso giornale conferma questa ipotesi da tre indizi fondamentali: il riavvicinamento tra lei e Kikò, l’utilizzo di abiti larghi come l’ampio caftano che indossa nelle foto pubblicate e poi la ricrescita dei capelli coperta da una fascia, visto che le donne in gravidanza non possono fare la tinta. E se fosse solo una bufala? In realtà il legame tra la Cipollari e Nalli non è mai stato intaccato dalla separazione. Anzi. due hanno un bellissimo rapporto fatto di stima reciproca e amore che va oltre. “Siamo una coppia separata che ha tre figli e abbiamo un bellissimo rapporto. Lui è un bravissimo padre ed entrambi ci teniamo moltissimo al nostro ruolo di genitori“, ha dichiarato lei qualche giorno fa attraverso le pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine.

Tina Cipollari: un quarto figlio in arrivo?

Tina Cipollari e Kikò sono uniti anche per il bene dei loro tre figli. Così tanto che molto presto partiranno per una vacanza insieme. Non hanno ancora deciso la meta, tuttavia il viaggio si farà. Lo scorso anno sono stati in Grecia, mentre per l’estate 2018 è ancora tutto da decidere. Due settimane per ritrovare la serenità di un tempo? Come reagirà la nuova compagna di lui Myr Garrido? Capirà che si tratta solo di un bel momento in famiglia senza doppi fini?