Tina Cipollari e Kikò: il rapporto dopo il matrimonio

Da quando la rottura tra Tina Cipollari ed il marito Kikò è stata ufficializzata sulle riviste di cronaca rosa e sul web non si fa che parlare del loro rapporto. C’è chi dice che tra i due ci sia maretta, soprattutto in seguito alla pubblicazione di alcune immagini dell’hair stylist in compagnia della sua nuova fidanzata con tanto di dichiarazioni romantiche al seguito. In realtà i due hanno un bellissimo rapporto fatto di stima reciproca e amore che va oltre. “Siamo una coppia separata che ha tre figli e abbiamo un bellissimo rapporto. Lui è un bravissimo padre ed entrambi ci teniamo moltissimo al nostro ruolo di genitori“, ha dichiarato la bella opinionista di Uomini e Donne attraverso le pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine.

Tina Cipollari e Kikò: il rapporto con i figli

Anche il bene per i loro figli li porta a mantenee un rapporto di serenità. Così tranquillo che Tina Cipollari e Kikò faranno anche un viaggio insieme ai ragazzi nel corso dell’estate. “Non abbiamo ancora deciso la meta – ha continuato – ma partiremo tutti insieme: io, i miei figli e Kiko. Lo scorso anno siamo stati in Grecia, quest’anno è ancora tutto da decidere. La vacanza in famiglia di due settimane ci sarà sempre, dobbiamo solo decidere dove andare“. Come reagirà la nuova compagna di lui Myr Garrido? Capirà che si tratta solo di un bel momento in famiglia senza doppi fini?

Tina Cipollari: il segreto del suo successo

Nel frattempo Tina Cipollari continua la sua vita senza problemi tra figli, famiglia e televisione. Anche nella prossima stagione sarà opinionista di Uomini e Donne. Una presenza fissa a cui è impossibile rinunciare. Non si è mai presa sul serio ed è sempre rimasta con i piedi per terra. Non ha mai perso di vista quello che era. Non ha mai avuto la smania di apparire. “Vado a fare la spesa – ha concluso – Non ho mai incaricato nessuno al mio posto. Sono molto esigente e mi piace scegliere in prima persona“.