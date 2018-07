Tiberio Timperi contro Barbara D’Urso?

Nella prossima stagione televisiva ne vedremo davvero delle belle. I palinsesti 2018/2019 di Rai e Mediaset sono stati presentati, perciò non ci sono più dubbi. Tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì confermata su Canale 5 Barbara D’Urso con la sua Pomeriggio 5, mentre su Rai 1 troviamo sempre La Vita in Diretta con una coppia inedita: la “veterana” Francesca Fialdini insieme alla new entry Tiberio Timperi (al posto di Marco Liorni). Proprio Timperi ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto molto scalpore sul web in merito alla sua “rivale” Barbarella. “Maneggio con la stessa attenzione vari temi, dalla cronaca rosa alla nera, però non amo la tv che indugia su dettagli che nulla aggiungono ai fatti. Sapere che sono state inferte ‘27 coltellate’ va a stuzzicare un lato morboso che non mi rispecchia”, ha dichiarato a Il Messaggero.

Tiberio Timperi contro Barbara D’Urso? La reazione della Rai

Secondo quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi sembra che la Rai non abbia reagito proprio nel migliore dei modi a queste sue affermazioni. Una chiara frecciatina a Barbara D’Urso, regina degli ascolti? “Tiberio Timperi sarà con Francesca Fialdini al timone di Vita in Diretta. Di recente, parlando della concorrenza di Barbara D’Urso, ha dichiarato: “A noi di Rai 1 non interessa far vedere particolari morbosi…”. Dichiarazione che pare non sia stata gradita da alcuni dirigenti di Viale Mazzini. Sarà vero? E ,se si, chi sono questi dirigenti? Ah, saperlo…”, fa sapere Alberto Dandolo. Non sembra iniziare nel migliore dei modi la nuova avventura per Tiberio Timperi.

Tiberio Timperi contro Barbara D’Urso? Gli scheletri nell’armadio

In realtà già in passato Tiberio Timperi aveva speso parole non proprio d’elogio nei confronti della collega. “Non la seguo, preferisco fare cose più sane. La D’Urso è la regina delle faccette, nelle facce di circostanza lei è bravissima”, aveva detto nel 2012. E pensare che i due hanno avuto anche modo di lavorare insieme in passato: nella stagione televisiva 1996-1997 ha condotto su Rai 2 proprio Mezzogiorno in famiglia con lui. Non sarà andata nel migliore dei modi?