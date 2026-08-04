Terremoto a The Voice Senior, fuori dalla giuria Loredana Bertè: ecco il nome della sostituta

Scossone nella giuria di The Voice Senior: Loredana Bertè, storico volto del talent di Rai 1, non sarà più una giurata nella prossima stagione. Sarà sostituita da un’altra big della musica italiana, Fiorella Mannoia. Sono invece stati confermati gli altri coach: torneranno quindi a essere protagonisti dello show Nek, Arisa, Clementino e Rocco Hunt. L’addio di Bertè arriva a un anno di distanza da quello di Gigi D’Alessio, che lo scorso anno è migrato a Mediaset. Quello della rocker dovrebbe però essere un abbandono temporaneo, in quanto, come riferisce Affari Italiani, potrebbe rientrare alla corte di Antonella Clerici negli spin off The Voice Kids (che andrà a scontrarsi in inverno con C’è Posta Per Te) e The Voice Generation.

The Voice Senior, scossone in giuria: fuori Loredana Bertè e dentro Raffaella Mannoia

L’AdnKronos ha riferito che l’assenza in giuria di Bertè sarebbe dovuta alla volontà dell’artista di partecipare al Festival di Sanremo di Stefano De Martino. Ciò significa che vorrebbe focalizzarsi sul progetto da portare all’Ariston, sempre a patto che venga scelta nella rosa dei big in gara. A proposito di cantanti da portare a Sanremo, De Martino, nonostante la calura bestiale di queste settimane, non ha smesso di lavorare al cast.

Il conduttore campano è stato di recente avvistato a pranzo con Salmo. E c’è chi scommette che non si è trattato di un pasto fine a se stesso, bensì finalizzato a convincere l’artista a sbarcare da concorrente a Sanremo. Tra l’altro De Martino è stato avvistato a numerosi concerti di recente. Si mormora che starebbe facendo carte false per avere nella rosa dei big Mahmood, Elodie, Blanco, Emma Marrone, Achille Lauro, Tananai, Madame e Alfa.

Per quanto invece riguarda le ospitate, i sogni che Stefano ha nel cassetto si chiamano Vasco Rossi e Ultimo. Due ‘mission impossible’, ma al golden boy della Rai sembra che nulla sia precluso. Chi conosce l’ex marito di Belén Rodriguez parla di un giovane che sa maneggiare con maestria l’arte della persuasione. Chissà che quindi riesca davvero a convincere il ‘Blasco’ e il giovane cantante romano a palesarsi a febbraio nella Città dei Fiori.