Temptation, Martina bacia Andrea e fa una gaffe al falò: Gianpaolo va via

Temptation Island, Martina bacia Andrea e poi fa una gaffe al falò di confronto: Gianpaolo furioso corre via

Martina a Temptation Island ha stupito tutti lasciandosi andare con il tentatore Andrea. I due hanno vissuto momenti di forte passione su una barca. Già dalle anticipazioni sapevamo che tra loro sarebbe accaduto appunto qualcosa. Ma quanto i due hanno vissuto è stato davvero forte. Martina non era sicura della sua storia d’amore con Gianpaolo, in quanto quest’ultimo si sarebbe più volte dimostrato immaturo. All’interno del reality, la Sebastiani ha avuto delle conferme negative da parte del suo fidanzato, al punto che non ha voluto più resistere alle proprie emozioni. Durante una giornata in barca insieme al single Andrea, Martina si è lasciata decisamente andare. La Sebastiani ha ammesso che non avrebbe mai immaginato di poter trovare qualcuno all’interno del reality che potesse provare qualcosa di vero per lei. Tante sono state le lacrime versate da Martina, che si è lasciata consolare dal tentatore. Martina e Andrew sembrano davvero presi l’uno dall’altra. Tra i due pare non sia scattata solo una semplice passione, ma qualcosa di più grande.

Martina Sebastiani si lascia andare con Andrew e poi chiede il falò di confronto

“Non mi voglio sentire sbagliata in questo”, ha ammesso Martina mentre si trovava in barca tra le braccia di Andrew. Il tentatore è riuscito a consolare e a far passare tutte le paure alla giovane. “Non smettere mai di essere te stessa con gli altri. Mai”. Tra i due è così scattato inevitabilmente il bacio, che ha fatto capire a Martina cosa vuole davvero nella sua vita. Dopo aver compreso ciò, la Sebastiani ha deciso di richiedere il falò di confronto. Gianpaolo ha scelto di accettare la richiesta. Prima di raggiungere il fidanzato, Martina si è lasciata consolare ancora una volta da Andrew, il quale le ha dichiarato di aver fatto anche lui le valigie.

Temptation Island, Martina chiama Gianpaolo “Andrea”

Martina è apparsa molto sicura della sua scelta. Il corteggiamento di Andrea l’ha portata a prendere una decisione molto importante. La Sebastiani inaspettatamente si è lasciata andare con il tentatore. Durante il falò di confronto, la ragazza ha cercato di far capire al fidanzato di essere pronta a lasciare il reality, ma da sola. Nel corso della discussione, Martina ha chiamato Gianpaolo “Andrea”. Una vera e propria gaffe quelal della Sebastiani, che ha visto il fidanzato abbandonare il falò correndo via.