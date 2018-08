Temptation Island Vip, Giordano fotografato con le tentatrici: parla il fratello

Temptation Island Vip: Agostino Mazzocchi interviene per difendere Giordano e Nilufar

Come anticipato, da qualche giorno sono iniziate le registrazioni della prima edizione di Temptation Island Vip. Sui social non mancano le foto dei protagonisti paparazzati all’interno dei rispettivi villaggi. A far parlare, nelle ultime ore, gli scatti riguardanti Giordano Mazzocchi in esterna e in compagnia di una delle tante tentatrici. Di conseguenza a ciò, giungono anche i primi giudizi e le prime critiche. Ma perchè mai? E’ ovvio che chi ha scelto di partecipare abbia tenuto conto di dover mettere a rischio la propria storia d’amore e in gioco la gelosia. Dunque, in vista dei sempre più frequenti commenti negativi sulla coppia unitasi ad Uomini e Donne lo scorso maggio, ecco che arriva la risposta chiara e netta del fratello di Giordano.

Agostino Mazzocchi non ci sta e sbotta sui social

I mille commenti contro Nilufar e Giordano, che alludono ad un possibile allontanamento per via della loro partecipazione al programma, hanno scatenato la rabbia di Agostino Mazzocchi. Il ragazzo posta, quindi, una storia in cui scrive: “Subito pronti a giudicare e correre a conclusioni troppo affrettate e poco ragionate. Aspettiamo di vedere T.I. cosi vi chiarirete ogni dubbio senza parlare a sproposito.” In questa, tagga il fratello e la dolce cognatina ai quali Agostino è molto legato. Un rapporto, quello con l’ex tronista napoletana che è cresciuto piano piano.

Agostino crede nell’amore tra Nilufar e Giordano

Il forte ed intenso sentimento che unisce Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è qualcosa di estremamente forte che, lo stesso Agostino ha avuto la fortuna di vivere da vicino. Dunque non ci sono dubbi per il fratello maggiore di Giordano, i due resisteranno ad ogni tentazione di Temptation Island Vip e da lì ne usciranno più forti e più innamorati di prima.