Temptation Island, Valentina perdona Oronzo: “Non voglio che mi dia per scontata”

Temptation Island, Valentina e Oronzo: la ragazza lo perdona, ma a delle condizioni

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola sono una delle coppie che ha partecipato all’edizione 2018 di Temptation Island. La loro permanenza nei villaggi della Sardegna, però, è durata pochissimo. Dopo undici anni di fidanzamento, i due hanno deciso di prendere parte alla trasmissione per un solo motivo: Valentina voleva vedere come il suo fidanzato si comportava con le altre ragazze. Il motivo? In passato lui l’aveva più volte tradita e lei faceva fatica a fidarsi ancora. Purtroppo alla ragazza sono bastati pochi giorni per vedere l’atteggiamento del suo fidanzato, tanto che ha poi deciso di attuare un piano di vendetta facendosi aiutare da uno dei tentatori. Questo ha fatto innervosire Oronzo, che ha chiesto subito il confronto con la compagna. Il falò tra i due, però, non si è concluso nel migliore dei modi: Valentina ha deciso di uscire da sola dal programma, stufa dei comportamenti ambigui e poco rispettosi del suo fidanzato. La loro separazione è stata breve: dopo solo una settimana Carinola ha chiesto di avere un secondo confronto con Valentina. Quest’ultima ha accettato, decidendo di perdonare il ragazzo, ma a delle condizioni.

Valentina e Oronzo di Temptation Island: pronti a ricominciare, ma con una nuova consapevolezza

Dopo una settimana lontani, Oronzo e Valentina si sono incontrati nuovamente a Temptation Island. Durante il nuovo falò, Valentina ha deciso di dare un’altra possibilità al fidanzato: è pronta a ricominciare insieme a lui, ma con una nuova consapevolezza. “Ora non voglio più che mi dia per scontata” ha fatto sapere la ragazza in un’intervista su Uomini e Donne magazine. “Tutte le parole che mi ha detto al falò chiarificatore si dovranno trasformare in fatti. Merito di essere amata quanto io amo lui” ha continuato la De Biasi, contenta che il programma condotto da Filippo Bisciglia le abbia finalmente aperto gli occhi sulla sua lunga storia d’amore. Sarà davvero la volta buona per Valentina e Oronzo?

Temptation Island, trionfa l’amore tra Oronzo e Valentina

Oronzo e Valentina hanno già concluso la loro esperienza nella trasmissione in onda su Canale 5. Tra i due ha trionfato l’amore: dopo 11 anni di fidanzamento, sono pronti a ricominciare una nuova vita insieme. Quella in cui lui non deve pensare di avere vita facile perché, nonostante Valentina gli abbia dato un’altra chance, deve farle capire che non la darà mai più per scontata.