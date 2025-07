Temptation Island un mese dopo: Alessio e Sonia, colpo di scena

Nell’attesa della serata finale di Temptation Island, che mai come quest’anno ha conquistato gli italiani, dai più piccoli ai più grandi, alcune coppie stanno facendo molto parlare, tra cui quella formata da Alessio e Sonia M. Fin dal primo momento, i due sono diventati i veri protagonisti del viaggio dei sentimenti e, a un mese di distanza, tornano in scena.

Alessio e Sonia M: cosa è successo un mese dopo da Temptation Island

Li abbiamo conosciuti nella prima puntata di Temptation Island, quando Alessio ha dichiarato senza filtri il motivo che lo ha spinto a chiamare la produzione per partecipare al programma. Il suo intento era capire se fosse ancora innamorato della sua fidanzata o se, addirittura, l’avesse mai amata.

Le sue parole hanno immediatamente destabilizzato Sonia che ha chiesto il falò di confronto anticipato. I due sono usciti separatamente ma Alessio ha chiesto un ulteriore confronto. Nonostante Sonia fosse stata molto diretta e decisa, sembra invece aver fatto un passo indietro.

Nell’ultima puntata, infatti, secondo quanto anticipato, i due si presenteranno insieme, ma è ancora mistero l’epilogo della loro storia d’amore che, per molti è sembrata più un relazione da tribunale.

Perché Temptation Island è un successo

L’attesa per l’ultima puntata sta per finire e ancora una volta Temptation Island si è rivelato un successo. L’opinione pubblica spesso denigra il programma, e allora viene da chiedersi: come mai supera 4 milioni di telespettatori? Un paradosso, qualcuno potrebbe pensare, ma è la realtà. Sarà per la conduzione azzeccata e la scelta di coppie con standard ben precisi che lasciano il segno.

Da tempo l’estate italiana porta il nome di Temptation Island e Filippo Bisciglia che sa cosa fare davanti ad un falò di confronto e ci riesce, arrivando dritto al punto.

Mai come quest’anno, poi, il successo è stato travolgente tra colpi di scena, rabbia e scenate di gelosia. Il villaggio della Calabria, soprattutto quello degli uomini, è stato stravolto dagli attacchi di ira da parte dei protagonisti, ma dopo tanti momenti bui è sempre tornato il sereno.

C’è chi ha fatto la proposta di matrimonio in prima serata, chi, invece, con sincerità e umiltà ha capito di non amare più la persona a fianco. Chi ha scelto di continuare il cammino insieme e chi ha scelto di fare un passo indietro, arrivando alla consapevolezza di voler rimanere da soli per scoprire lati di sé mai conosciuti.

Abbiamo riso, abbiamo pianto, abbiamo riflettuto. Ci siamo immedesimati nelle storie dei protagonisti, perché, nella vita, ognuno di noi ha vissuto almeno una volta un momento simile. E nessuno può negarlo.